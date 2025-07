A spiegare i suoi progetti è stato lo stesso attore foggiano in una chiacchierata con i cronisti a margine del gran finale della 24/a edizione del Libro Possibile a Vieste. Dopo le tappe di Londra e Polignano a Mare, l’evento è arrivato sul Gargano con cinque serate che hanno intrecciato letteratura, filosofia, attualità, musica e spettacolo.

Tema dell’edizione: “Viva la Vida”, ispirato a Frida Kahlo e alla celebre canzone dei Coldplay, come inno corale alla cultura, alla resistenza e alla libertà.

Ai cronisti Saurino ha raccontato: “Ho appena terminato le riprese della terza stagione di Lidia Poet, avevo già lavorato nella seconda, e andrà su Netflix nel 2026.

Poi il 12 settembre su Rai3 arriva Kabul, una serie che è una coproduzione internazionale, che ho girato in lingua inglese, bellissima, spettacolare, credo sia uno tra i progetti più belli a cui ho lavorato. Parla degli ultimi 5 giorni della presenza internazionale a Kabul durante la fase finale dell’offensiva nell’agosto 2021, prima del ritorno dei talebani. Un progetto, emozionante fantastico”. La serie è prodotta da Cinétévé e 2425 Films (Mediawan) in collaborazione con Panache Production (Belgio), La Compagnie Castronomie (Belgio) e Blonde Productions (Grecia), in coproduzione con France Télévisions, Zdf e New8 (Zdf/Germania, Npo/Paesi Bassi, Vrt/Belgio, Svt/Svezia, Dr/Danimarca, Yle/Finlandia, Ruv/Islanda, Nrk/Norvegia) e in collaborazione con Rai Fiction. È stata presentata in anteprima mondiale a Lille, nell’ambito del Concorso Séries Mania 2025.

Qualcuno ha chiesto a Saurino, ignorando la trama della fiction Rai di successo in cui il suo personaggio, un medico, è morto per le conseguenze del Covid, se tornerà in Doc – Nelle tue mani: “Ovviamente no. Comunque in questo lavoro si cambia, si va avanti, pur ringraziando per tutto quello che ci ha donato e insegnato il passato: annuncio che Doc 4 si farà per gli appassionati, è una bellissima serie”.

Quanto al suo rapporto con Foggia, “ottimo, e poi non puoi sapere chi sei se non sai da dove vieni. Io sono fatto della fame di Foggia, della difficoltà, ma anche del cuore che batte in tanti foggiani. Un posto dove torno quando posso con tanto affetto e anche con responsabilità”. Ma Saurino tra cinema, tv e teatro dove si sente più a suo agio? “Ovunque c’è una bella storia. Il teatro è bello perché senza filtri, impegnativo, diretto, hai un rapporto diverso con il pubblico. Ora torno in scena con uno spettacolo con la regia di Cortoneo, Scandalo, insieme ad Anna Valle”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA