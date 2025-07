“Leggere Manfredonia” torna con l’evento rinviato: riflettori su restanza e futuro del territorio

Dopo il rinvio forzato, torna a Manfredonia l’evento conclusivo di “Leggere Manfredonia”, con un appuntamento che promette spunti originali e riflessioni concrete.

“Restanza. Follia o opportunità?” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 1° agosto alle ore 20:00 nel Chiostro di Palazzo San Domenico, che vedrà protagonisti Tommaso Rinaldi e Marco Nasuto, due figure di rilievo della comunità sipontina, rispettivamente attive nei settori finanziario e scientifico.

Durante il dialogo si affronteranno temi di forte attualità: spopolamento, valorizzazione delle risorse locali, nomadismo digitale, nuove forme di abitare e lavorare, con l’obiettivo di immaginare scenari possibili per chi sceglie di restare nei territori di origine.

Un confronto costruttivo, aperto alla cittadinanza, per provare a trasformare le criticità in occasioni e per dare voce a chi, con competenza e passione, riflette sul destino delle aree interne e costiere del Sud.

L’ingresso è libero. Per aggiornamenti e approfondimenti, continuate a seguire i canali ufficiali del progetto.

Lo riporta Fare Comunità Manfredonia su Facebook.