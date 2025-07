Manfredonia Calcio, stagione 2025/26 al via: tra conferme, volti nuovi e una visione chiara

Il Manfredonia Calcio 1932 si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia calcistica, puntando su competenza, entusiasmo e una filosofia che guarda con decisione alla valorizzazione dei giovani talenti. La società del Patron Gianni Rotice ha ufficializzato in questi giorni una serie di movimenti che delineano in modo chiaro le linee guida per la stagione 2025/2026.

Tanzillo nuovo direttore sportivo

A guidare l’area tecnica sarà Massimo Tanzillo, dirigente abilitato a Coverciano e con esperienze significative maturate tra Puteolana, Parma e Virtus Entella. Un profilo riconosciuto per le sue capacità nello scouting e nella gestione del calcio giovanile: un segnale forte che indica la volontà del Manfredonia di puntare con decisione su giovani di prospettiva.

Panchina affidata a Luigi Pezzella: entusiasmo e ambizione

La prima squadra sarà allenata da Luigi Pezzella, classe 1980, reduce da esperienze sulle panchine di Gladiator, Team Altamura e Nola. Ex calciatore con un lungo percorso tra Serie C e D, Pezzella ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Arrivo in una piazza importante. Voglio trasmettere ambizione e voglia di lavorare per dare soddisfazioni ai tifosi e alla città”.

Le conferme: cuore, esperienza e senso d’appartenenza

Tra le conferme più attese, spicca quella di Mirko Giacobbe, trequartista campano classe ’92 che vivrà la sua terza stagione consecutiva in biancoceleste. Con circa 70 presenze e 13 reti, Giacobbe sarà ancora il riferimento tecnico e umano dello spogliatoio. Torna anche Benito Cicerelli, centrocampista manfredoniano doc, che collezionerà l’ottava stagione in biancoceleste, portando con sé grinta e una storia personale legata a doppio filo alla città e al “Miramare”.

Volti nuovi tra esperienza e prospettiva

Sul fronte dei nuovi arrivi, la dirigenza ha costruito un mix equilibrato tra giovani promettenti ed elementi di spessore. Tra i più esperti spicca Salvatore Giglio, centrocampista classe ’92 con oltre 340 presenze tra Serie C e D, e Gioacchino Carullo, terzino sinistro classe ’99 che ha già superato quota 220 presenze nei campionati nazionali. Accanto a loro, talenti come Giovanni Ceparano (classe 2002, ex Palmese), Vincenzo Di Maso (classe 2006, proveniente da Puteolana) e Thomas Liccardi (classe 2007, dal Lecce), che incarnano perfettamente la filosofia orientata alla crescita e alla valorizzazione dei giovani.

Difesa rinnovata e spazio ai giovani

In difesa arrivano Filippo Nobile (classe 2004, cresciuto nei vivai di Empoli, Juventus e Monza) e Gennaro Severino (classe 2005, reduce da oltre 30 presenze in Serie D con l’Angri). Tra i pali, il club si affida a Christian Sibilano, portiere classe 2005 ex Monopoli, forte di 61 presenze tra campionato Primavera 2 e Coppa.

Attacco: torna Daniele Balba, baby talento del gol

Rientra anche Daniele Balba, classe 2006, che dopo un anno tra Cittadella, Mestre e Fidelis Andria torna al “Miramare” per confermarsi a suon di reti. Nella stagione 2023/2024 aveva già realizzato 4 gol in 24 presenze, guadagnandosi la chiamata alla prestigiosa Viareggio Cup.

Organigramma societario e staff tecnico

Oltre al tecnico Pezzella, lo staff tecnico comprende figure come Domenico Ferrazzano (preparatore atletico), Leonardo Polichetti (preparatore dei portieri), Giuseppe Perrone (allenatore in seconda) mentre il ruolo di collaboratore del DS è stato affidato a Pietro Famiano, ex calciatore cresciuto nella Juventus e con una carriera tra Serie B, C e D. Nel nuovo assetto societario, Ignazio Silvestri, classe 2002, passa da Team Manager a Segretario Generale, segno di una crescita interna e di continuità gestionale.

Un progetto chiaro: entusiasmo, giovani e identità

Il Manfredonia Calcio 1932 si presenta così ai nastri di partenza della nuova stagione con idee precise: dare fiducia ai giovani, costruire un gruppo equilibrato tra esperienza e prospettiva, e mantenere forte il legame con il territorio e la propria tifoseria. Una sfida ambiziosa, che punta a consolidare i valori storici del club e a scrivere un nuovo capitolo, sempre sotto il segno del biancoceleste.

di Daniele Catalano