MANFREDONIA-FLORA MARINA SOTTOCOSTA SUL LUNGOMARE DI SIPONTO (Foto scattate nel tempo)

Ho voluto pubblicare, anche queste foto, a corredo del presente articolo, come annunciato nel precedente scritto, che dedicai al fondo marino lungo la nostra costa, di viale Miramare. Le foto, sono state scattate nel tempo sul lungomare di Siponto, dove, da tanti anni, nel periodo invernale dopo le mareggiate, sono solito recarmi per la mie ricerche, raccolta e conservazione, dei gusci delle conchiglie del Golfo di Manfredonia. Durante le secche, in particolare, in quelle che hanno luogo nel mese di gennaio, allorquando “u mere ce reture”, emerge in modo stupefacente la flora marina. Ho fotografato il fondo marino sottocosta, ad iniziare da zona di mare, Villaggio dei Pescatori (prima della costruzione del Porto Turistico), fino a zona di scarico a mare, del Canale delle Acque Alte (sito, nei pressi dello stabilimento “Nettuno”).

Tra le foto ritratte della flora che cresce e vive tuttora, sottocosta “a rese de fonne”, voglio ricordare: “La lattuga di mare” denominata in loco in gergo marinaresco: “erva schappose” o “èrva verde”, oppure “erve de mere pi pisce”.

La lattuga di mare (alga lactuga), è un’alga verde, con il tallo simile alle foglie di lattuga, che cresce e vive in acque poco profonde sottocosta sui fondali rocciosi. Un tempo veniva utilizzata dai nostri pescatori e dai commercianti di pesce “i jadechére”, perché la mettevano nelle ceste o nei telai di legno per conservare il pesce al fresco. Questa alga, in altri paesi di mare, è molto apprezzata per il suo delicato sapore e si presta nel preparare alcune pietanze di mare. Ha incredibili proprietà nutritive ed è ricca di fibre minerali e vitamine. A Manfredonia, non la mangiamo, perchè “sime nu poche schezzenuse”. Personalmente, tempo fa, l’ho assaggiata, perché raccolta e cucinata da un amico, appassionato di arte culinaria. Vi dico che è squisita, in particolare se fritta in olio per fare una sorta di chips, oppure cruda e tritata condita con limone.

Tra le altre alghe, che vivono sottocosta lungo la scogliera di siponto, vanno evidenziate: “èrve de mére brune” (alga bruna)-cystoseira, detta anche “erva curalline”; e poi “èrva ròsse” o “alga rossa” che si distingue in quattro specie: Gracilaria verucosa, Pterocladia capillacea, Polysiphonia fruticolosa, Chondria dasyphilla. Infine, la Cynodon Dactylon “gramegne de mere”.

Non vanno certamente dimenticate, la Cymodocea “gramègne” e la Posidonia “pennute” denominata ”peléme” (quando si riversa sulla spiaggia dopo una mareggiata), che rappresentano due specie del genere Zoster. Queste piante che formano grandi praterie, vivono sulla sabbia e sul fango a bassa profondità. Spesso dopo forti mareggiate, queste biomasse vegetali, vengono scaricate sugli arenili, formando grandi ammassi, in particolare, lungo gli arenili di Siponto.

In passato, il Comune di Manfredonia, attraverso un progetto regionale per la valorizzazione della Posidonia, tentò di realizzare il suo recupero per la trasformazione, in prodotti fertilizzanti per l’agricoltura, ma non se ne fece nulla. Va ricordato che la Posidonia, ha grande funzione per la biodiversità e la salvaguardia delle coste dall’erosione. Va precisato, infine, che la Posidonia non è un’alga ma bensì una fanerogama marina endemica del Mediterraneo. Va precisato, altresì, come dicono i pescatori locali, che la Cynodon dactylon “a gramegne, ji a mamme du Pennute”, è la madre della Posidonia. Quest’ultima, cresce, sulla Cynodon dactylon.

**Pescatori e commercianti di pesce intervistati nel tempo, per la denominazione in vernacolo della nostra flora che vive sottocosta: Matteo Carpano detto “Panzerotto”; Matteo Di Candia detto “Palatelle”(pescatore); Michele Marasco (commerciante di pesce) detto “Pesciatille”; Vincenzo Fiananese detto “Vicinze nanose” (armatore –pescatore); Salvatore Talamo detto “Papalette” (pescatore); Tonino Maiolo detto “u morme” (pescatore) ed altri pescatori.

