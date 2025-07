MANFREDONIA – Nella seduta del 23 luglio 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia, presieduta dal sindaco Domenico La Marca, ha approvato un importante atto di indirizzo che avvia l’iter per l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), e l’elaborazione di una variante urbanistica strategica.

La delibera, proposta dall’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto, rappresenta un passaggio cruciale per aggiornare gli strumenti urbanistici comunali in linea con le più recenti normative regionali e nazionali in materia di tutela paesaggistica, sostenibilità e rigenerazione urbana.

Il PRG vigente, approvato nel 1998, non risulta ancora adeguato al PPTR, approvato dalla Regione Puglia nel 2015. Con questo atto, l’Amministrazione intende colmare un ritardo storico, ponendo le basi per una nuova visione della città fondata sulla qualità del paesaggio, il contenimento del consumo di suolo e la riqualificazione del tessuto urbano.

“Fronte mare e città pubblica: nasce la visione di una nuova Manfredonia”

Particolare attenzione è rivolta alla trasformazione del fronte mare urbano, in particolare al tratto che separa il Lungomare del Sole da via G. Vittorio: un’area lunga oltre due chilometri, oggi frammentata e priva di connessione con il centro abitato, che l’Amministrazione intende restituire alla città attraverso un progetto ambizioso di rigenerazione urbana.

Il progetto prevede la creazione di spazi pubblici, parchi urbani sul mare, percorsi di mobilità dolce e nuove funzioni a servizio dei cittadini e del turismo, in coerenza con le linee guida del PPTR.

Contestualmente, la Giunta ha dato mandato agli uffici comunali di elaborare una proposta di variante urbanistica al PRG. Questa sarà orientata a correggere gli effetti dell’espansione urbana periferica degli ultimi decenni – spesso realizzata senza un’adeguata qualità edilizia – e a definire un nuovo assetto del territorio comunale basato su efficienza, sostenibilità e connessione con i poli urbani limitrofi.

Tra gli obiettivi: riduzione del consumo di suolo, valorizzazione del verde pubblico, riuso delle aree dismesse e miglioramento della qualità architettonica.

L’iter ora prevede la redazione di una proposta tecnica da parte del Settore Urbanistica, che sarà sottoposta a concertazione con Regione, Soprintendenza e Ministero della Cultura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Seguiranno le fasi di conferenza di co-pianificazione, adozione in Consiglio Comunale e infine l’approvazione definitiva.