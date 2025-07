Manfredonia si prepara alla Festa di “Maria che scioglie i nodi”

MANFREDONIA – Un’ondata di fede e devozione attraversa la città di Manfredonia in vista della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, celebrata il prossimo 15 agosto. Presso la Chiesa S. Maria delle Grazie, torna anche quest’anno la sentita “Novena e Festa di Maria che scioglie i nodi”, un evento religioso che sta raccogliendo una partecipazione crescente di fedeli. La comunità si riunirà a partire da martedì 5 agosto per nove giorni di preghiere, suppliche e celebrazioni eucaristiche, culminando nella grande festa del 15 agosto, giorno in cui si rinnova la tradizione dell’affidamento a Maria, simbolo di speranza e consolazione per le famiglie e i fedeli.

Un programma ricco di spiritualità

Il cammino spirituale inizierà il 5 agosto, alle ore 18.30, con la recita del Rosario, le preghiere a Maria che scioglie i nodi e la Santa Messa. La novena proseguirà nei giorni successivi con celebrazioni quotidiane, alcune delle quali si terranno nel cortile del convento, luogo di raccolta e meditazione per l’intera comunità.

Tra i momenti più significativi del programma, si segnalano:

Domenica 10 agosto : benedizione e affidamento delle coppie.

: benedizione e affidamento delle coppie. Giovedì 14 agosto : vigilia dell’Assunzione con la benedizione di bambini e ragazzi.

: vigilia dell’Assunzione con la benedizione di bambini e ragazzi. Venerdì 15 agosto: solennità dell’Assunzione di Maria e festa conclusiva.

Il 15 agosto, a partire dalle ore 18.00, il cortile del convento ospiterà l’accoglienza dell’Immagine di Maria, seguita dalla recita del Rosario, la Celebrazione Eucaristica e il suggestivo rito dell’“incendio dei nodi”. Alle 19.30, prenderà il via la tradizionale fiaccolata in onore di Maria, che attraverserà le vie della città per una preghiera collettiva rivolta in particolare agli ammalati e al personale sanitario. La serata si concluderà con un concerto bandistico diretto dal M° Esposto, luminarie artistiche a cura della Ditta Carbone di San Severo, e alle ore 22.00, lo spettacolo pirotecnico della Ditta Nuova Pirotecnica di Rossella Di Bari.

La festa è resa possibile grazie all’impegno dei volontari, dei religiosi e dei fedeli che hanno collaborato con dedizione per la buona riuscita dell’evento. Il culto di “Maria che scioglie i nodi” si è radicato profondamente nel cuore della comunità locale, diventando un appuntamento atteso per affidare preghiere e invocare la protezione materna della Vergine. “Maria che scioglie i nodi vi benedica”, è il messaggio che accompagna l’intera iniziativa, un invito alla fede, alla speranza e all’unità spirituale.