Manfredonia, tensione politica: "Il nostro rumore è quello dei cittadini stanchi"

Si alza il tono dello scontro politico a Manfredonia tra maggioranza e opposizione. Dopo le recenti osservazioni critiche espresse dal consigliere comunale Ugo Galli, la coalizione del centrodestra replica alle accuse di «politica-spettacolo» e «disonestà» mosse dal centrosinistra, definendo il comunicato della maggioranza «un testo che trasuda nervosismo, arroganza e una preoccupante distanza dalla realtà vissuta dai cittadini».

«Se c’è qualcosa di politicamente disonesto – affermano dal centrodestra – è proprio il tentativo di mascherare inefficienze amministrative dietro parole vuote e autocelebrazioni». L’opposizione elenca le criticità più evidenti che, a suo dire, dimostrerebbero il fallimento dell’azione amministrativa della giunta guidata da PD e Progetto Popolare: «La città è sporca, disorganizzata, abbandonata; la raccolta differenziata procede tra ritardi e confusione; i cittadini pagano di più per servizi peggiori; le promesse elettorali sono state tradite una dopo l’altra».

Il centrodestra rivendica il proprio ruolo: «Noi continuiamo a fare ciò che dovrebbe fare ogni opposizione seria: vigilare, denunciare, proporre. Non ci interessa il clamore, ma la chiarezza; non cerchiamo visibilità, ma verità». E a chi li accusa di «fare solo rumore», rispondono: «Il rumore che facciamo è quello delle voci dei cittadini stanchi di essere ignorati, della coscienza civica che non si piega al conformismo, della libertà di pensiero che qualcuno vorrebbe zittire con comunicati intimidatori».

La chiusura è un affondo politico ma anche una dichiarazione di intenti: «Manfredonia merita di più. Non da chi ha già dimostrato di non saper governare e vive alla giornata, ma da una guida seria, competente e trasparente. Merita una politica che ascolta, non che impone».