Manfredonia – Le recenti dichiarazioni del consigliere comunale Ugo Galli e le uscite social di alcuni esponenti di Forza Italia non passano inosservate. Anzi, scatenano una dura replica da parte dei referenti del Partito Democratico di Manfredonia, che accusa l’opposizione di irresponsabilità politica, disinformazione e mancanza di rispetto per la verità dei fatti.

Al centro della polemica, la gestione della distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata, interpretata da alcuni esponenti dell’opposizione come una tardiva reazione a un post su Facebook. Una tesi che, secondo il Comune, non solo banalizza un processo amministrativo complesso, ma lo strumentalizza a fini propagandistici.

“La gestione dei mastelli – si legge in una nota del PD locale – come qualsiasi altra attività legata all’igiene urbana, è frutto di una pianificazione tecnica e burocratica che richiede tempi, passaggi formali e un lavoro articolato tra Comune e ASE. Non si tratta certo di decisioni assunte sull’onda di un post social”.

A supporto di quanto affermato, il PD richiama la comunicazione ufficiale dell’ASE, l’azienda che gestisce il servizio, in cui vengono ricostruiti i passaggi tecnici che hanno portato all’attuale fase operativa. L’intervento – viene sottolineato – non grava sulle casse comunali, configurandosi quindi come un investimento “a costo zero” per la città e con l’obiettivo di migliorare concretamente il servizio.

Contro l’accusa di immobilismo e lentezza, il PD respinge con forza quella che definisce “una narrazione tossica, costruita ad arte da chi preferisce il clamore alla responsabilità istituzionale”.

“La verità – prosegue la nota – è che chi oggi agita il dito contro l’Amministrazione sa perfettamente come funziona la macchina pubblica. Se finge di ignorarlo, lo fa in malafede. E questo è non solo scorretto, ma anche politicamente disonesto”.

I toni si fanno ancora più netti nei confronti della strategia comunicativa dell’opposizione, accusata di utilizzare le difficoltà della città come leva per ottenere visibilità personale. “Non è opposizione – si legge ancora – è solo rumore. Nessuna proposta, nessuna competenza. Solo attacchi sterili e polemiche strumentali”.

Il messaggio del PD locale si conclude con un appello alla cittadinanza: “Manfredonia merita di più. Ha bisogno di amministratori seri, non di influencer alla ricerca di consenso facile. A chi continua a speculare sulle difficoltà della città, rispondiamo con i fatti, con il lavoro quotidiano e con il disprezzo politico che si riserva a chi tradisce il proprio ruolo istituzionale”.