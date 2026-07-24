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Home // Cerignola // A16 Napoli – Canosa: chiusa per una notte la stazione di Cerignola Ovest A14 BO -TA

CERIGNOLA A14 A16 Napoli – Canosa: chiusa per una notte la stazione di Cerignola Ovest A14 BO -TA

Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura

A14, chiuso per una notte il tratto Cerignola Est-Foggia Zona Industriale

Casello Cerignola Est - Fonte Immagine: foggiasera.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 28 LUGLIO
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Canosa, sulla A14 Bologna-Taranto;
in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Cerignola est, sulla A14 Bologna-Taranto; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli: Candela, sulla stessa A16 Napoli-Canosa.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 29 LUGLIO
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
per chi proviene e per chi è diretto verso Taranto: Foggia Zona Industriale;
per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: San Severo.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 31 LUGLIO
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
per chi proviene e per chi è diretto verso Taranto: Canosa;
per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Foggia Zona Industriale.

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