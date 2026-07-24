Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 28 LUGLIO

Sulla A16 Napoli-Canosa:

-sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Canosa, sulla A14 Bologna-Taranto;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Cerignola est, sulla A14 Bologna-Taranto; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli: Candela, sulla stessa A16 Napoli-Canosa.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per chi proviene e per chi è diretto verso Taranto: Foggia Zona Industriale;

per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: San Severo.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 31 LUGLIO

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per chi proviene e per chi è diretto verso Taranto: Canosa;

per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Foggia Zona Industriale.