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ANZIANA CERIGNOLA Tragedia ad Alba Adriatica, muore in mare una 78enne originaria di Cerignola

La tragedia si è consumata nelle acque antistanti lo chalet Il Faro, dove la donna si trovava in vacanza insieme a un gruppo di amici

Tragedia ad Alba Adriatica

Tragedia ad Alba Adriatica, muore in mare una 78enne originaria di Cerignola - Fonte Immagine: iltrafiletto.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

Una turista di 78 anni originaria di Cerignola è deceduta questa mattina ad Alba Adriatica dopo essere stata colpita da un improvviso malore mentre faceva il bagno. La tragedia si è consumata nelle acque antistanti lo chalet Il Faro, dove la donna si trovava in vacanza insieme a un gruppo di amici.

La mattinata di relax sulla costa teramana si è trasformata in un dramma quando la 78enne ha accusato un malore improvviso in acqua. I bagnini dello stabilimento, accortisi delle difficoltà della donna, sono intervenuti immediatamente riuscendo a riportarla a riva.

I tentativi di rianimazione sono scattati subito, prima con il personale di salvataggio e successivamente con gli operatori del 118, arrivati sul posto in pochi minuti. Per tentare di salvarle la vita è stato attivato anche l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze della spiaggia.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori e l’intervento dei sanitari, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il medico intervenuto sul posto ha potuto soltanto constatare il decesso della donna.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli uomini della Guardia Costiera di Tortoreto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti previsti.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra i presenti sulla spiaggia e nella comunità di Alba Adriatica, che ha assistito sgomenta a una tragedia avvenuta in una giornata che doveva essere dedicata al riposo e alla spensieratezza.

Lo riporta viverecerignola.it.

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