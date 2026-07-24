La rassegna estiva “Prospettive”, inserita nel cartellone del festival itinerante Apulia Antiqua diretto da Giovanni Rota, propone uno degli appuntamenti più suggestivi dell’edizione 2026. Sabato 25 luglio, alle 5.30, la suggestiva cornice di Torre Mileto, a San Nicandro Garganico, ospiterà un concerto all’alba che unirà musica, natura e spiritualità in un’esperienza immersiva.

Protagonista dell’evento sarà Vito De Lorenzi, percussionista e ricercatore sonoro tra i più apprezzati della scena italiana, che presenterà «Sonu220V», un progetto capace di fondere tradizione e sperimentazione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Pro Loco di San Nicandro Garganico, presieduta da Alessandro Calello.

Attraverso i tamburi a cornice della tradizione mediterranea, reinterpretati con un linguaggio contemporaneo, De Lorenzi costruisce paesaggi sonori che intrecciano ritmi ancestrali, suggestioni etniche, improvvisazione e sonorità elettroniche. La peculiarità di «Sonu220V» è la sua natura completamente estemporanea: ogni esibizione nasce nel momento stesso della performance, rendendo ogni concerto unico e irripetibile, strettamente legato al luogo e all’energia condivisa con il pubblico.

L’ispirazione ai raśa, le essenze emotive della tradizione estetica indiana, accompagna un percorso musicale che attraversa le diverse sfumature dell’animo umano. Il ritmo e la vibrazione del suono diventano strumenti per evocare emozioni, immagini e stati d’animo, offrendo agli spettatori un’esperienza di ascolto profonda e contemplativa.

Con questo appuntamento, Apulia Antiqua conferma la propria missione di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Puglia, promuovendo eventi che mettono in dialogo arte, territorio e identità. Il concerto all’alba di Torre Mileto rappresenta così un’opportunità per vivere uno dei luoghi più affascinanti del Gargano in una prospettiva insolita, accompagnati dalla magia delle prime luci del giorno.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile contattare il numero 335.1477513.

Lo riporta ventiperquattro.it.