È morto il bambino di sei anni che nel pomeriggio del 22 luglio era stato investito da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il piccolo era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

L’incidente si è verificato lungo la strada statale Aurelia, all’altezza dell’incrocio con via Corsica. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili e analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando la carreggiata insieme alla madre quando è stato investito da una moto di grossa cilindrata diretta verso Diano Marina. Madre e figlio si trovavano in vacanza nel Golfo Dianese. La donna, sotto choc dopo aver assistito alla tragedia, è stata soccorsa dal personale sanitario.

Il motociclista è rimasto illeso e, in base ai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, è risultato negativo ai test per l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Con il decesso del bambino, la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori e potrebbe essere chiamato a rispondere dell’accusa di omicidio stradale.

Lo riporta leggo.it.