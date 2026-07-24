Edizione n° 6136

BALLON D'ESSAI

VLADIMIR LUXURIA // Gay Pride, la coerenza che divide
23 Luglio 2026 - ore  09:20

CALEMBOUR

IACCHETTI SCHILLACI // Iacchetti sul ministro Schillaci: “Non gli ho mai augurato la morte, era una gag”
23 Luglio 2026 - ore  09:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Bambino di 6 anni muore investito da una moto: era sulle strisce pedonali

BAMBINO INVESTITO Bambino di 6 anni muore investito da una moto: era sulle strisce pedonali

Il bambino stava attraversando la carreggiata insieme alla madre quando è stato investito da una moto di grossa cilindrata diretta verso Diano Marina

Bambino investito

Bambino di 6 anni muore investito da una moto: era sulle strisce pedonali - PH: Gaslini

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Prima pagina //

È morto il bambino di sei anni che nel pomeriggio del 22 luglio era stato investito da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il piccolo era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

L’incidente si è verificato lungo la strada statale Aurelia, all’altezza dell’incrocio con via Corsica. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili e analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando la carreggiata insieme alla madre quando è stato investito da una moto di grossa cilindrata diretta verso Diano Marina. Madre e figlio si trovavano in vacanza nel Golfo Dianese. La donna, sotto choc dopo aver assistito alla tragedia, è stata soccorsa dal personale sanitario.

Il motociclista è rimasto illeso e, in base ai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, è risultato negativo ai test per l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Con il decesso del bambino, la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori e potrebbe essere chiamato a rispondere dell’accusa di omicidio stradale.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO