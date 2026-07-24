Una giovane barese di 26 anni denuncia di essere stata aggredita da un gruppo di ragazzi al Parco Rossani di Bari, dove si trovava in attesa di utilizzare i bagni della struttura. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri e ha richiesto l’intervento del 118 e della polizia locale, che hanno identificato alcune delle persone coinvolte.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’aggressione sarebbe nata dopo un episodio avvenuto nei pressi dei servizi igienici del parco. «Mi sono recata ai bagni del Parco e lì c’era l’addetta alle pulizie e sua figlia, una bambina, che era lì con un gruppo di bambini che penso avessero tra gli 8 e i 14 anni, non di più. La bambina mi ha sbarrato la strada e ha iniziato a buttarmi tanta acqua addosso, con l’intento di bagnarmi il cellulare», ha raccontato Giuditta.

La giovane ha poi spiegato che la situazione sarebbe degenerata rapidamente: «Al che io l’ho toccata per spostarla e lì, nel giro di cinque secondi, mi si sono fiondati addosso la madre e il padre. Mi hanno presa per i capelli, mi hanno trascinata a terra e mi hanno dato calci e pugni al volto. Hanno incitato i ragazzini, la donna ha cominciato a urlarmi che mi avrebbero uccisa. C’era tanta gente che si è accalcata lì a guardare e nessuno mi ha aiutata».

La vicenda ha avuto ampia diffusione anche sui social, dove alcuni utenti hanno collegato l’accaduto alla presenza di cittadini stranieri nella zona. La stessa vittima ha però precisato: «Ma nessun migrante era coinvolto».

Nel suo racconto, la 26enne ha riferito anche di un presunto tentativo di sottrarle alcuni oggetti personali durante l’aggressione: «Hanno provato a derubarmi, mentre ero rannicchiata a terra provavo a difendermi e ho chiamato il 118, che a sua volta ha allertato la polizia locale. Solo quando sono arrivati gli agenti, mi hanno lasciata andare».

La giovane ha inoltre aggiunto: «L’addetta alle pulizie dice che sono stata io ad alzare le mani su sua figlia. Ragazzina che, a onor del vero, non ha nemmeno un graffio».

Dopo l’intervento dei soccorsi, la ragazza è stata trasportata al Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti. Avrebbe riportato diverse fratture al volto e numerosi ematomi, documentati anche attraverso una fotografia pubblicata sui social.

La 26enne ha annunciato che presenterà denuncia formale ai carabinieri non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.