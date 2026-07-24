CARLANTINO (FG) – Lo scrittore e paesologo Franco Arminio, il caporedattore-cronaca del TG1 Giacinto Pinto, la scienziata e ricercatrice del CNR Lucrezia Cilenti, lo scultore non-vedente Felice Tagliaferri: sono solo alcuni degli ospiti di “Riflessi di Carlantino, trame d’acqua e di terra”, ciclo incontri, dibattiti e confronti incentrata su “Paesaggi, versi e idee in movimento dal paese del lago di Occhito”.

La rassegna, che offrirà più appuntamenti fino all’11 agosto, prenderà il via giovedì 30 luglio, alle ore 19, nella piazzetta antistante la Chiesa Madre con Lucrezia Cilenti, autrice del libro “Blu il granchio”, dialogherà con l’editrice Marina Peral Sanchez, il giornalista Giacinto Pinto e il presidente del GAL Meridaunia Pasquale De Vita. L’incontro sarà moderato dal giornalista Saverio Serlenga.

Il 31 luglio, evento suggestivo con i “Fili del tempo: le donne e la storia sfilano a Carlantino”: dalle ore 21, con una sfilata nel centro storico, le donne carlantinesi compiranno un viaggio nel tempo con gli abiti di sartoria ispirati a diverse epoche storiche e realizzati da loro stesse, con il coordinamento della stilista Elvira Catignano e della direttrice Malvina Paolozza, nell’ambito di un laboratorio per il progetto Punti Cardinali. “Riflessi di Carlantino. Trame d’acqua e di terra” è organizzato dal Comune di Carlantino in collaborazione con l’ente di formazione professionale “IN.FORMAZIONE.IT”, l’associazione di promozione sociale “Per il Meglio della Puglia”, la storica libreria foggiana “Ubik”, la “Fondazione dei Monti Uniti di Foggia”, la locale “Pro-Loco” e il Museo Archeologico di Carlantino.

Il 3 agosto saranno protagonisti Franco Arminio, le sue poesie e la sua visione sul futuro dei piccoli borghi. Il 5 agosto, sarà il molisano Luigi Pizzuto, scrittore e poeta, a unire le due sponde della diga di Occhito in un abbraccio fraterno e culturale tra Puglia e Molise. Il ciclo di incontri si concluderà l’11 agosto con Giacinto Pinto, l’artista internazionale Felice Tagliaferri e il portavoce del “Coordinamento Piccoli Comuni Italiani” Virgilio Caivano. “È un momento strategico per il nostro paese e per l’intero comprensorio dei Monti Dauni”, dichiara il sindaco Graziano Coscia. “Il nostro paese si trasformerà nel cuore pulsante del dibattito culturale sul territorio: un’occasione unica per far riflettere, dialogare e far muovere idee attorno alle immense potenzialità dei piccoli comuni. Il lago di Occhito e i nostri paesaggi non sono soltanto uno sfondo suggestivo ma il simbolo vivente di una comunità che vuole valorizzare la propria identità, la propria storia e le proprie risorse. Dalle aree interne può e deve partire una nuova visione di futuro”.

A illustrare il senso della rassegna è Daniela Cafano, consigliera comunale di Carlantino con deleghe a Turismo e Cultura: “È una scelta politica precisa. Vogliamo dare ai cittadini gli strumenti per interpretare il cambiamento. Il valore aggiunto di questo cartellone risiede proprio nella straordinaria caratura degli ospiti, legati a doppio filo alla valorizzazione del nostro territorio e dei diritti delle nostre comunità. La presenza di queste intelligenze dimostra che le nostre radici sono vive, forti e capaci di dialogare con il mondo. Portare queste voci nel cuore di Carlantino significa ricucire le trame della nostra identità, valorizzare le nostre eccellenze e lanciare un messaggio chiaro: la cultura è la risorsa più preziosa per rivendicare la fierezza delle nostre radici che si riflettono nel nostro futuro”.