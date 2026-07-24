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MONTI DAUNI Casalvecchio di Puglia celebra la cultura arbëreshë con la IX edizione di VëLLAZëRiA

Torna a Casalvecchio di Puglia VëLLAZëRiA, il festival dedicato alla cultura arbëreshë che celebra identità, tradizioni e comunità

IX edizione di VëLLAZëRiA

Casalvecchio di Puglia celebra la cultura arbëreshë con la IX edizione di VëLLAZëRiA - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Eventi // Foggia //

Torna a Casalvecchio di Puglia VëLLAZëRiA, il festival dedicato alla cultura arbëreshë che celebra identità, tradizioni e comunità. Il 24 e 25 luglio il borgo dei Monti Dauni ospiterà la IX edizione dell’evento più rappresentativo della comunità italo-albanese, con due giornate dedicate a musica, gastronomia, danza e momenti di approfondimento culturale.

Il filo conduttore della manifestazione sarà il significato della parola “Vëllazëria”, ovvero fratellanza, un valore centrale nella storia e nell’identità arbëreshë, tramandato attraverso la lingua, le tradizioni e il patrimonio culturale custodito da generazioni.

Il festival prenderà il via giovedì 24 luglio con la serata di pre-apertura “Aspettando VëLLAZëRiA”, pensata come momento di accoglienza e condivisione, con musica, incontri e l’apertura degli spazi dedicati alla convivialità.

La giornata principale sarà invece sabato 25 luglio, quando le vie del centro storico si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto con un programma ricco di appuntamenti.

Tra gli eventi previsti ci saranno esibizioni musicali e danze tradizionali, capaci di unire le sonorità popolari del Sud Italia con le melodie e i ritmi della tradizione balcanica; percorsi enogastronomici dedicati ai piatti tipici locali e alla cucina arbëreshë; oltre a momenti culturali e di confronto sulla storia della diaspora albanese in Puglia e sul valore del dialogo tra culture.

Il sindaco di Casalvecchio di Puglia, Noè Andreano, ha sottolineato il significato della manifestazione: «In un’epoca di frammentazione, la nona edizione del Festival si conferma un baluardo di resilienza culturale per le aree interne della Puglia. VëLLAZëRiA non è solo una rievocazione folcloristica, ma un laboratorio vivo di partecipazione in cui l’ospitalità diventa il vero motore dell’evento».

La manifestazione si propone quindi come un momento di valorizzazione delle radici arbëreshë, ma anche come occasione di incontro e apertura verso visitatori e nuove generazioni, rafforzando il legame tra memoria, territorio e futuro.

Lo riporta lagazzettadisansevero.com.

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