Giovanna Strafezza è la nuova Vice Segretaria della lista civica Cerignola Produce. La nomina è arrivata su indicazione del segretario Vincenzo Specchio e rappresenta un nuovo passo nel percorso del movimento cittadino.

La nuova dirigente ha accolto l’incarico con entusiasmo, sottolineando la volontà di mettere al centro del proprio lavoro le esigenze dei commercianti cerignolani e le tematiche legate allo sviluppo del tessuto economico locale, con particolare attenzione al progetto della pista ciclabile.

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Segretario della Lista Civica CERIGNOLA PRODUCE Vincenzo Specchio, per la fiducia che ha riposto in me affidandomi il ruolo di Vice Segretaria. La mia stima per lui, per il lavoro che ha svolto e che svolge con dedizione, esperienza e impegno, conferma il suo ruolo indiscusso e insostituibile di Segretario della Lista civica CERIGNOLA PRODUCE», ha dichiarato Strafezza.

La nuova Vice Segretaria ha poi evidenziato la volontà di collaborare con il direttivo, i candidati e tutti i componenti del movimento per portare avanti gli obiettivi della lista.

«Accolgo questo incarico con grande entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare concretamente insieme al direttivo, ai candidati e a tutti gli amici che fanno parte del Movimento per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, contribuendo con impegno e determinazione al percorso di crescita della nostra comunità».

Tra le priorità indicate da Strafezza c’è il rapporto con il mondo del commercio: «Uno dei miei principali impegni sarà quello di rappresentare e dare voce alle esigenze dei commercianti di Cerignola, una categoria che merita maggiore attenzione e valorizzazione».

L’esponente di Cerignola Produce ha richiamato l’attenzione anche sul tema della pista ciclabile, considerata uno degli argomenti più discussi dagli operatori economici cittadini: «Affronteremo temi di fondamentale importanza per il tessuto economico cittadino, tra cui il progetto della pista ciclabile che rimane obiettivo delle rivendicazioni dei commercianti con la determinazione di cercare e attuare soluzioni che sappiano coniugare sviluppo, vivibilità e tutela delle attività commerciali».

Strafezza ha infine ribadito l’intenzione di riportare al centro del dibattito le richieste di una categoria ritenuta fondamentale per la città: «Lavorerò con dedizione per riportare al centro del dibattito le istanze di una categoria troppo spesso trascurata, ma che rappresenta il cuore pulsante della nostra città. Sono certa che, attraverso il confronto, la collaborazione e il lavoro di squadra, potremo costruire un futuro migliore per Cerignola e per tutti coloro che ogni giorno investono nel suo sviluppo».

Lo riporta viverecerignola.it.