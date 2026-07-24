Ciambò, 31 luglio 2026, a Manfredonia. “Il problema sta nel non voler pagare il ticket e partecipare a quella serata, tanto denigrata. Avàstë. Questo è il problema. Lasciate stare le allusioni agli amici degli amici, all’utilizzo di questa manifestazione come propaganda… Cazzate. Il problema, ripeto, sta nel: voglio andarci anche io, ma gratis.”

IL TESTO DI LORENZO “VELENO” MIONE – MANFREDONIA, 24 LUGLIO 2026

“Leggevo, con interesse, le polemiche createsi in merito alla seconda edizione di Ciambò… Polemiche, domande giustissime. Ammetto che per mia ignoranza in merito, non ci abbia capito nulla. Effettivamente, mi piacerebbe sapere, se l’evento sia del tutto privato o meno. Ma da quanto apprendo, il Comune, ha erogato fondi… Quindi, al di là del ticket d’ingresso, a detta di alcuni, oneroso, il Comune c’entra. Ma non voglio soffermarmi su queste questioni burocratiche…

Quando sarà chiarito il tutto, ammesso che lo sarà, cosa cambierà? A tutti i denigratori (dei quali parlerò più avanti) secondo la mia visione, cosa verrà in tasca? Cosa otterranno? Ebbene, ve lo dico io, in poche parole, pensieri spicci…

Sapete dov’è il problema?

Il problema sta nel non voler pagare il ticket e partecipare a quella serata, tanto denigrata. Avàstë. Questo è il problema. Lasciate stare le allusioni agli amici degli amici, all’utilizzo di questa manifestazione come propaganda… Cazzate. Il problema, ripeto, sta nel: voglio andarci anche io, ma gratis.

Personalmente, avrei portato il prezzo del ticket a 165 euro… Altro che cazzi! Proprio per effettuare un’ulteriore scrematura dë tánda sgaijétë…

Perché dico questo? In primis, perché tra quelli che vorrebbero essere lì, sicuramente ci sono quelli che: c’hánnë luétë a spiággia nòstrë, i pàparéllë… E aggiungerei, u fìtë dë ‘mmèrdë… E pò stànnë sèmbë sul porto turistico a fé sòttë e söpë e non spendere un euro, mánghë s’i mìttë a chépë sòttë…

In secundis, perché i zijázëijë, vorrebbero accedere alla manifestazione con tanto di contenitori Tupperware da riempire e mangiare a sbafo fino a Natale…

Perché loro son furbi! Ma ijétëvìnnë affèngülë, ‘sti zàmbrë…

E son certo di quel che scrivo… Ricordate che fino a qualche anno fa, in alcuni locali era in voga, di domenica, l’happy hour? Ricordate i zaráffë che accorrevano dalle spiagge libere e senza aver pagato uno stracazzo di niente, si fiondavano in questi locali, non mangiando dal venerdì precedente, p’ë ‘sti fáccë da mùrtë dë fémë, raccogliendo rustici, riso freddo, anche con le mani, per riempire buste, borse frigo, etc? E poi restavano lì per godersi la musica, ballare come scimmie e non spendere un euro? Mi viene da vomitare solo al pensarlo…

Ebbene, secondo me il problema, è tutto lì. Non vorrebbero pagare, ma vorrebbero sedersi al banchetto e scroccare… Ripeto, non conosco le dinamiche, ma son sicuro che il problema sia questo. Vorrei proprio vedere, se a questi denigratori, venisse offerto un ticket omaggio, facèssërë tánda storijë… Puzzate di fame… Basta guardarvi in faccia…”