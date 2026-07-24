Il Cus Foggia continua a preparare la nuova stagione e, dopo le parole della società, a fare il punto è il capitano Alberto Lacetti, tra le conferme più importanti del roster rossonero. Per il giocatore, che si appresta a disputare l’ottava stagione con la maglia del Cus Foggia, sarà un’annata speciale, forte dell’esperienza maturata in carriera e delle sette presenze con la Nazionale Under 21.

Lacetti ha spiegato quale sarà il suo ruolo all’interno del gruppo, sottolineando come oggi il contributo più importante sia quello umano oltre che tecnico: «Personalmente il mio obiettivo è dare una mano alla squadra. Qualche anno fa avrei detto “trascinare la squadra”, ora dico “aiutare la squadra”, soprattutto fuori dal campo, infatti con diversi dei miei compagni di roster quali Gesualdi, Lupoli, Murgo, Tatulli, siamo una famiglia; questa è stata la nostra forza soprattutto lo scorso anno. Dunque personalmente voglio dare una mano ai miei compagni».

Il capitano ha poi ripercorso la propria carriera, ormai arrivata alle battute finali: «Vorrei disputare un’altra buona stagione; obiettivamente sono agli sgoccioli della mia carriera, essendo il prossimo il mio ventunesimo campionato. Per fortuna ho avuto una carriera bellissima della quale non cambierei nulla, e per mia grande fortuna ho sempre giocato in squadre di alto livello. Mi ritengo personalmente un ragazzo fortunato, ho avuto una bellissima carriera, ho avuto la fortuna di poter giocare con la Nazionale Under 21, dunque non posso lamentarmi; forse la sola cosa che mi è mancata è stato giocare in Serie A».

Guardando al prossimo campionato, Lacetti ha evidenziato il livello sempre più elevato della categoria e la volontà del Cus Foggia di tornare protagonista dopo due stagioni complicate: «Non nascondo che la Serie C pugliese negli ultimi anni sia cresciuta moltissima, infatti a mio giudizio equivale alla Serie B. Noi ovviamente cercheremo di dire la nostra, soprattutto perché le ultime due stagioni purtroppo per noi sono state complicate rispetto a quanto fatto tre anni; sono state annate sfortunate, ma soprattutto condite da tantissimi infortuni. La società è sempre stata vicina, non nascondo che abbiamo avuto momenti difficili, in cui cercavamo la via d’uscita, cosa che abbiamo trovato restando uniti. Il segreto è stato il dialogo, più allenante degli stessi allenamenti».

Infine, il capitano ha indicato l’obiettivo stagionale della squadra: «Mi auguro di raggiungere la qualificazione playoff».

Lo riporta calcioa5anteprima.com.