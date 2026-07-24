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"MANFREDONIANI ASSENTI!" “Dove sono i manfredoniani? Costretti ad andare via, o hanno smesso di vivere la loro città”

"Molti sono andati via, altri non ci sono più, altri ancora hanno smesso di vivere davvero la loro città"

PH NUZZIELLO - MANFREDONIA NOTTE

MANFREDONIA SERA - PH NUZZIELLO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Alla domanda posta dall’ex sindaco Angelo Riccardi nel suo intervento“Dove sono i manfredoniani?” – un cittadino prova a dare una risposta netta, senza giri di parole. Una riflessione che parte dall’esperienza personale ma che tocca temi profondi: lo spopolamento, la crisi economica, il declino sociale e la perdita di identità di una comunità.

Secondo il lettore, la risposta è meno complessa di quanto possa sembrare.

«Molti manfredoniani – scrive – non ci sono più. Tanti sono deceduti, moltissimi a causa di quel male che, negli ultimi decenni, ha colpito praticamente ogni famiglia della città. Una tragedia che, per molti, continua a richiamare interrogativi sulle conseguenze della vecchia industrializzazione del territorio.»

Ma il fenomeno che più ha svuotato Manfredonia, prosegue il cittadino, è quello dell’emigrazione.

«Tantissimi, troppi, hanno fatto le valigie e sono andati via. Non per scelta, ma per necessità, travolti dall’assenza di prospettive e da un sistema che per anni ha concentrato opportunità economiche e occupazionali nelle mani di pochi. Un monopolio costruito da una classe politica che ha finito per controllare ciò che era economicamente appetibile, lasciando ai margini intere generazioni.»

C’è poi un’altra parte della popolazione che, pur rimanendo in città, si sente ormai estranea al luogo in cui è nata.

«Molti sono semplicemente invecchiati e non riconoscono più Manfredonia. Una città che ha perso gran parte della propria identità storica, architettonica e culturale. Tra le poche realtà italiane che non possono più vantare un vero centro storico, devastato nel tempo da una massiccia e discutibile espansione edilizia.»

Nella riflessione emerge anche una critica alla gestione dello sviluppo economico.

«Nel corso degli anni – osserva – si sono susseguiti numerosi tentativi di trasformare importanti occasioni occupazionali in strumenti di consenso elettorale. Opportunità che, puntualmente, sono naufragate perché prive di una programmazione seria e di una visione di lungo periodo, orientate più al beneficio immediato di pochi che all’interesse collettivo.»

Per il cittadino, questa rappresenta una verità nota a molti. «Tutti la conoscono, ma pochi hanno il coraggio di dirla apertamente. Si continua a fare finta di niente, mentre la città perde abitanti, energie e speranza.»

Da qui la conclusione, che richiama direttamente la domanda posta nell’articolo di Riccardi. «Ecco dove sono i manfredoniani. Molti sono andati via, altri non ci sono più, altri ancora hanno smesso di vivere davvero la loro città. Non perché abbiano perso l’amore per Manfredonia, ma perché, negli anni, è stata Manfredonia a perdere una parte della sua anima.»

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