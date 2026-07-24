Gli ospedali della provincia di Foggia devono fare i conti con una grave carenza di sangue, che riguarda tutti i gruppi sanguigni, con una particolare criticità per i gruppi 0 positivo (0+) e 0 negativo (0-). A lanciare l’allarme è il presidente di AVIS Provinciale Foggia, Alessandro Giallella, che richiama cittadini e turisti alla responsabilità e alla solidarietà.

Con l’arrivo della stagione estiva, la necessità di garantire adeguate riserve nei centri trasfusionali diventa ancora più urgente. L’aumento delle presenze turistiche in provincia di Foggia comporta infatti una maggiore richiesta di prestazioni sanitarie, rendendo fondamentale mantenere disponibili le scorte necessarie.

«Durante i mesi estivi la popolazione della provincia di Foggia letteralmente decuplica grazie ai flussi turistici e di conseguenza cresce anche il fabbisogno di sangue negli ospedali e nelle strutture sanitarie locali. Non possiamo permetterci di restare a secco», ha spiegato Giallella.

Il presidente dell’AVIS provinciale ha inoltre evidenziato come la donazione non debba essere considerata un gesto da compiere soltanto in occasione di grandi emergenze o particolari eventi mediatici.

«La vera emergenza è quotidiana. Ogni intervento chirurgico, ogni terapia oncologica, ogni parto o incidente stradale può richiedere una disponibilità immediata di sangue. Per salvare vite è necessario che le scorte siano già presenti nei nostri centri trasfusionali: il sangue serve prima che l’emergenza si verifichi», ha sottolineato Giallella.

L’associazione rivolge quindi un appello a tutti i cittadini della provincia di Foggia e alle numerose persone presenti sul territorio durante il periodo estivo, invitandole a contribuire alla sicurezza sanitaria della comunità attraverso la donazione.

«Invitiamo tutti coloro che possono a recarsi nei punti di raccolta e a compiere un gesto semplice ma fondamentale. Una donazione può fare la differenza per chi, in quel momento, ha bisogno di sangue per vivere», conclude AVIS Provinciale Foggia.

Lo riporta antennasud.com.