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ESODO ESTIVO Esodo estivo, oltre 27 milioni di spostamenti nel primo weekend da bollino rosso

Tra venerdì 24 e domenica 26 luglio sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli lungo la rete stradale e autostradale

Esodo estivo

Esodo estivo, oltre 27 milioni di spostamenti nel primo weekend da bollino rosso - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

Scatta il piano estivo di Anas per il primo grande fine settimana di partenze. Tra venerdì 24 e domenica 26 luglio sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli lungo la rete stradale e autostradale gestita dalla società del Gruppo FS Italiane.

Per agevolare la circolazione durante l’esodo estivo, Anas ha sospeso o chiuso 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 interventi attivi, misura che resterà in vigore fino al 7 settembre per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha illustrato il piano predisposto per affrontare l’incremento dei flussi di traffico: «Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico. Come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. Con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida, come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con lo spot: “Quando sei alla guida tutto può aspettare”».

Viabilità Italia ha previsto il bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate dalle partenze verso le località di mare e di villeggiatura, mentre domenica è atteso un intenso traffico di rientro verso i principali centri urbani.

Resta inoltre in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti nei seguenti orari:
venerdì 24 luglio dalle 16 alle 22, sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22.

Secondo Anas, i maggiori volumi di traffico interesseranno le principali direttrici turistiche italiane, tra cui l’Autostrada A2 del Mediterraneo, la SS106 Jonica, la SS18 Tirrena Inferiore, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la SS148 Pontina, la SS7 Appia, l’itinerario E45, la SS1 Aurelia e la SS16 Adriatica, che attraversa anche la Puglia.

Al Nord sono invece attesi forti flussi lungo i raccordi autostradali del Friuli Venezia Giulia, sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, sulla SS45 di Val Trebbia, sulla SS26 della Valle d’Aosta, sulla SS309 Romea e sulla SS51 di Alemagna.

Anas ricorda infine alcune regole fondamentali per viaggiare in sicurezza: verificare lo stato del veicolo prima della partenza, controllare le condizioni meteo, portare con sé acqua e beni di prima necessità, utilizzare sempre i dispositivi di sicurezza, evitare di mettersi alla guida se stanchi e non assumere alcol o sostanze stupefacenti, mantenendo la massima attenzione per evitare distrazioni durante il viaggio.

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