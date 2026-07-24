Milano, 24 luglio 2026 – FlixBus potenzia il servizio in provincia di Foggia per l’estate lanciando nuove linee con Napoli e incrementando i collegamenti in otto fermate della provincia. Questo potenziamento ha un duplice obiettivo: supportare la mobilità dei residenti e contribuire a valorizzare il territorio dauno e il suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

FlixBus lancia anche un breve questionario rivolto ai passeggeri (accessibile qui), per sondare il loro percepito sulle fermate a livello di servizi e sicurezza. Oltre alla politica e agli operatori, infatti, anche chi viaggia può dare un contributo concreto alla creazione di infrastrutture più efficienti, offrendo il suo punto di vista attraverso il questionario ed evidenziando le aree di miglioramento su cui investire.

Crescono le corse verso Napoli e all’interno della regione

La rete FlixBus operativa a Foggia si amplia per il periodo estivo con il lancio dei nuovi collegamenti verso la Campania: dal capoluogo dauno è ora possibile raggiungere Napoli, oltre a Grottaminarda e Avellino. Crescono anche le corse per Roma, connessa fino a cinque volte al giorno, e per la Sicilia, dove Catania e Messina sono raggiungibili sia in mattinata che in serata. Si intensificano anche le tratte con la Calabria, dove Cosenza, Lamezia Terme e Villa San Giovanni dispongono di due corse al giorno, e guadando al nord, con Rimini connessa tre volte al giorno.

Restano operative tutte le tratte già esistenti tra il capoluogo di provincia e altre importanti destinazioni, sia in Italia che all’estero, a conferma del ruolo di Foggia di snodo internazionale della rete FlixBus al Sud Italia: città come Milano, Torino, Bologna, Firenze, Parma, Pisa, Siena e Perugia si raggiungono tutti i giorni senza cambi, come anche Monaco di Baviera e Francoforte in Germania e Grenoble in Francia, mentre Zurigo, in Svizzera, è raggiungibile cinque volte a settimana, con la possibilità di viaggiare di notte e ottimizzare i tempi.

Il servizio FlixBus si amplia anche nel resto della provincia, con l’obiettivo di contribuire a veicolare nuovi flussi di visitatori verso luoghi a vocazione tradizionalmente turistica, come il litorale garganico, ma anche luoghi meno battuti, come i Monti Dauni. Peschici, Vieste e Rodi Garganico si raggiungon per tutta l’estate da Milano, Torino, Bologna e Pescara, Roma e Termoli, e dal nord Italia si può arrivare anche a Lesina e Cagnano Varano. Ma si intensifica la rete anche a San Severo e Candela, tappe della Via Francigena del Sud, dove crescono i collegamenti con Roma e partono le nuove linee con Napoli.

Nella provincia, gli autobus verdi raggiungono anche la fermata di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, da cui è possibile raggiungere comodamente Roma e i suoi aeroporti.

Con FlixBus emissioni di CO 2 ridotte dell’84% rispetto all’auto privata

L’estensione della rete di collegamenti in provincia di Foggia non risponde solo a un’esigenza di mobilità, ma permette di promuovere un modello di viaggio più efficiente. Proponendosi come concreta alternativa all’auto privata, il servizio può contribuire a ridurre il numero di veicoli in circolazione durante il periodo estivo, spesso soggetto a congestionamenti.

Scegliendo l’autobus anziché l’auto privata, si potrà contribuire a ridurre il proprio impatto: infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO 2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto. Nello specifico, chi si sposta da Foggia a Roma in auto emette in media circa 51 kg di CO 2 , contro i circa 8,5 emessi con FlixBus – per un risparmio di CO 2 stimato dell’84%.

FlixBus ora si prenota con ChatGPT e si paga con Klarna. Lanciato un questionario per i passeggeri

A partire da quest’estate è possibile cercare e prenotare i propri viaggi sugli autobus verdi attraverso una semplice chiacchierata con ChatGPT. Cliccando qui o cercando FlixBus tra le applicazioni è possibile accedere al sistema di prenotazione direttamente sulla piattaforma e cercare itinerari, confrontare le opzioni di viaggio e accedere facilmente ai collegamenti offerti. Al di là di questa novità, il modo più facile per prenotare un biglietto è utilizzare direttamente il sito oppure la app gratuita. Per chi preferisse l’acquisto fisico è possibile recarsi presso uno dei rivenditori ufficiali. Se ci saranno ancora posti disponibili sarà possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista sul posto. In fase di acquisto, gli utenti potranno ora selezionare anche Klarna come metodo di pagamento per le proprie corse.

In linea con la volontà di migliorare l’esperienza di chi viaggia, FlixBus ha reso disponibile ai passeggeri un questionario attraverso cui segnalare criticità e problemi nelle fermate da cui partono. Il questionario si inserisce nell’iniziativa promossa da FlixBus per realizzare un Piano Nazionale per le Autostazioni, per garantire a chi viaggia in autobus la stessa dignità di chi si sposta in treno o in aereo.

A proposito di FlixBus

FlixBus è il servizio su gomma del gruppo Flix, che mira a trasformare l’industria del trasporto collettivo con soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno, operando in più di 40 Paesi in cinque continenti con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound. Con il suo modello di business asset-light e la sua innovativa infrastruttura tecnologica, Flix, lanciata nel 2013, ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel mercato dei viaggi in autobus a lunga percorrenza in Europa, Nord America e Turchia, espandendosi anche in Sud America e nella regione Asia Pacifico.

Spinta da un approccio pionieristico alla mobilità sostenibile, Flix ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine con l’iniziativa Science Based Targets (SBTi). Ad aprile 2024, SBTi ha convalidato tali obiettivi, riconoscendo che la strategia di Flix è in linea con gli obiettivi globali per la protezione del clima.

Mentre il team Flix si occupa della pianificazione della rete, delle strategie di prezzo, della gestione delle operazioni, del marketing, delle vendite, del controllo qualità e del business development con un approccio data-driven, ai partner è affidato il servizio operativo quotidiano. L’innovativo connubio fra le competenze tecnologiche di Flix e il tradizionale settore del trasporto passeggeri su gomma e rotaia ha trasformato una start-up europea in una società travel tech leader a livello globale in espansione.

Per maggiori informazioni: www.flixbus.it