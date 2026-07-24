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FOGGIA PANICO Foggia, arriva Giuseppe Panico: l’attaccante firma un biennale

Panico ha già sottoscritto il contratto, che avrà una durata di due anni con opzione per una terza stagione

Giuseppe Panico

Foggia, arriva Giuseppe Panico: l'attaccante firma un biennale - Fonte Immagine: sportavellino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia ha chiuso l’operazione che porta Giuseppe Panico in rossonero. È stato infatti raggiunto l’accordo definitivo con l’Avellino per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante.

Panico ha già sottoscritto il contratto, che avrà una durata di due anni con opzione per una terza stagione. L’intesa tra le parti è stata definita nelle ultime ore, consentendo di completare l’iter dell’operazione.

L’annuncio ufficiale da parte del club rossonero è atteso a breve, ma il trasferimento può ormai considerarsi concluso.

Lo riporta tuttoc.com.

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