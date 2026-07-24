Foggia, Festa del pomodoro: «Un prodotto libero da caporalato e sfruttamento»

Il pomodoro diventa simbolo di legalità, inclusione e riscatto sociale con la “Festa del pomodoro” del Capitanata Spring Festival – Summer edition, l’iniziativa promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio.

L’evento, ospitato allo Slow Park di Foggia, ha posto al centro il rapporto tra agricoltura, filiera etica e tutela dei lavoratori. L’oro rosso rappresenta infatti una delle produzioni più importanti della provincia, ma anche un settore che negli anni ha dovuto confrontarsi con fenomeni come caporalato e sfruttamento del lavoro agricolo.

La giornata è stata occasione per raccontare esperienze e progetti capaci di promuovere percorsi di inclusione sociale e lavorativa, offrendo modelli alternativi fondati sul rispetto dei diritti.

La mattina è stata dedicata a un laboratorio di orecchiette curato dalle cuoche della cucina con bottega di centonove/novantasei, che hanno accompagnato i partecipanti nella preparazione di uno dei simboli della tradizione gastronomica pugliese.

Nel pomeriggio si è svolto invece un workshop dedicato alla raccolta del pomodoro, alla filiera etica, alla distribuzione e ai progetti di innovazione sociale finalizzati a garantire condizioni di lavoro dignitose ai braccianti agricoli.

Tra le esperienze raccontate c’è quella di “Riaccolto”, la passata di pomodoro nata dalla collaborazione tra il consorzio Oltre, l’associazione Ghetto Out – Casa Sankara e le cooperative sociali Africa di Vittorio, Altereco e Ortovolante, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Legacoop Puglia attraverso la distribuzione nel circuito Coop.

«Un prodotto libero da caporalato e sfruttamento, realizzato nelle campagne del foggiano, frutto della collaborazione tra il consorzio di cooperative sociali Oltre con l’associazione Ghetto Out – Casa Sankara e le cooperative sociali Africa di Vittorio, Altereco e Ortovolante», è stato spiegato durante l’incontro.

Papa Latyr Faye di Ghetto Out – Casa Sankara ha sottolineato il valore del progetto: «È un tassello di filiera etica, attraverso la quale i braccianti agricoli ospiti della foresteria di Casa Sankara si riappropriano della loro dignità, venendo coinvolti in tutto il processo di lavorazione: semina, raccolta, produzione».

Spazio anche all’esperienza di NoCap, realtà impegnata nella costruzione di una filiera agricola sostenibile. Il presidente Yvan Sagnet ha ricordato che si tratta di «la filiera etica che mette al centro i lavoratori, le aziende agricole, i supermercati ed i consumatori, arrivando a mettere a disposizione dei braccianti alloggio, contratti e una giusta paga».

Durante il confronto è stata illustrata anche la storia di Terra Aut, bene confiscato alla mafia gestito dalla cooperativa sociale Altereco. Il presidente Vincenzo Pugliese ha evidenziato come il progetto sia diventato «da simbolo di criminalità un presidio di lavoro, diritti, economia, inclusione di persone in condizioni di fragilità».

All’incontro hanno partecipato anche Adriana Circelli e Francesca Fragassi, rispettivamente socia consigliera e vicepresidente della Zona Foggia di Coop Alleanza 3.0, che hanno ribadito l’importanza di sensibilizzare cittadini e consumatori sui temi dell’illegalità e del consumo responsabile, sostenendo iniziative come Riaccolto, NoCap e Terra Aut.

La giornata si è conclusa con il cooking show dello chef Pietro del Gaudio e una degustazione di piatti a base di pomodoro. Nel corso dell’appuntamento è stato ricordato anche il lungo viaggio storico di questo alimento: «Il pomodoro rappresenta una delle prime forme di integrazione nei nostri territori, visto che arriva dal Sud America e fu messo a coltivazione dai Maya. Arrivò in Europa verso il 1600 e ci mise del tempo prima di essere apprezzato e utilizzato in cucina».

Il Capitanata Spring Festival, sostenuto dalla Regione Puglia attraverso Pugliapromozione, prosegue il suo percorso con eventi dedicati a incontri, laboratori, show cooking e workshop per promuovere la Capitanata come destinazione turistico-culturale.

L’iniziativa rientra inoltre nel cartellone “Foggia Estate” promosso dal Comune di Foggia. I prossimi appuntamenti in programma saranno il 27 agosto con la Festa della Pasta tipica della Capitanata, il 10 settembre con la Festa del Panzerotto e il 19 settembre con Calici di stelle.