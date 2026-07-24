Il Comune di Foggia ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione in uso temporaneo o stagionale degli impianti sportivi comunali per l’annata 2026-2027. Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale numero 1568 del 23 luglio 2026, adottata dall’Area 3 – Affari generali, Ufficio Sport, con responsabile del procedimento la dottoressa Veronica Leone. L’atto dà attuazione al regolamento comunale approvato nel gennaio 2022 e avvia formalmente la procedura per la distribuzione degli spazi destinati alle attività sportive.

Le assegnazioni stagionali riguarderanno il periodo compreso tra settembre 2026 e giugno 2027 e saranno finalizzate alla promozione della pratica sportiva e allo svolgimento di attività programmate lungo l’intero arco della stagione. L’amministrazione mette a disposizione diverse strutture cittadine: la palestra Russo e la palestra Preziuso in via Guido Dorso, la palestra Taralli in via Carlo Baffi, il pattinodromo di via Nedo Nadi, il campo di atletica Mondelli-Colella in viale degli Aviatori, il campo di baseball di via Gramsci, il campo Rinaldi-Croci Nord con impianto di calcio e tensostruttura in via Oberty, il campo Scirea-Ulivi in viale di Virgilio e la tensostruttura Francesco Marcone in via Achille Grandi.

Nell’elenco rientrano anche le palestre scolastiche, il cui utilizzo sarà però subordinato al nulla osta dei rispettivi dirigenti scolastici. Per il campo di atletica Mondelli-Colella, invece, la disponibilità scatterà al termine degli interventi di riqualificazione. Una situazione particolare riguarda la palestra Taralli, dove le assegnazioni potrebbero subire limitazioni o disagi a causa dei lavori programmati per migliorare la sicurezza, eliminare le barriere architettoniche e aumentare l’efficienza energetica dell’edificio.

Possono partecipare alla procedura le associazioni impegnate nella pratica e nella diffusione dello sport, con particolare attenzione all’educazione motoria e ai settori giovanili. Il bando è rivolto anche alle associazioni e alle società sportive foggiane regolarmente affiliate alle federazioni e agli enti di promozione riconosciuti dal Coni, agli enti pubblici, alle realtà associative radicate sul territorio, alle cooperative sociali e agli organismi che operano con finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato attraverso lo sport.

Il regolamento individua criteri precisi per la formazione delle graduatorie. Saranno valutati gli anni di attività del soggetto richiedente, il numero dei tesserati e delle squadre, il livello dei campionati disputati o gli eventuali risultati di eccellenza, le collaborazioni con altre società sportive e le iniziative rivolte alle fasce più deboli. Quest’ultimo elemento assume un ruolo centrale, perché consente di valorizzare i progetti destinati alle persone con disabilità, ai giovani a rischio di esclusione, agli anziani e più in generale alle attività capaci di produrre inclusione, aggregazione e benessere sociale.

In caso di parità di punteggio, la concessione sarà attribuita al richiedente che potrà documentare la partecipazione di istruttori e allenatori a corsi di formazione, aggiornamento o qualificazione professionale organizzati dal Coni, dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva o dallo stesso Comune di Foggia. Le richieste presentate dai gestori degli impianti, o da associazioni sportive a essi riconducibili, saranno esaminate secondo i criteri indicati nel bando e potranno essere accolte nel rispetto della disponibilità degli spazi.

La determinazione richiama inoltre un principio di particolare rilevanza educativa. Non saranno assegnate fasce orarie ai soggetti che non garantiscano la possibilità di praticare sport a tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni o che escludano i meno talentuosi senza una motivazione giustificata. Una previsione che punta a tutelare la funzione sociale dello sport e a impedire che gli impianti pubblici vengano utilizzati secondo logiche esclusivamente selettive o competitive.

Con lo stesso provvedimento, il dirigente del Servizio Sport, Giuseppe Marchitelli, ha approvato sia il testo dell’avviso pubblico sia il modello di domanda che dovrà essere utilizzato dalle associazioni interessate. I documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune e trasmessi agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi. La determinazione non comporta nuovi impegni di spesa per l’ente.

L’avviso stabilisce che le domande debbano essere presentate entro venti giorni dalla pubblicazione, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sport@cert.comune.foggia.it oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo generale di Palazzo di Città, in corso Garibaldi 58. Le richieste arrivate oltre il termine potranno essere considerate esclusivamente per gli spazi e le fasce orarie eventualmente rimasti liberi dopo la conclusione delle assegnazioni ordinarie.

L’utilizzo degli impianti sarà subordinato al pagamento anticipato delle tariffe comunali e al rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza, autorizzazioni e corretta gestione degli spazi. Non potranno ottenere nuove assegnazioni le società o le associazioni morose nei confronti del Comune o che non abbiano rispettato le condizioni stabilite in precedenti concessioni.

A cura di Giovanna Tambo.