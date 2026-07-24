Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia dal 25 al 27 luglio per un tour dedicato alla presentazione del suo libro “Una nuova primavera”, con tre incontri che uniranno approfondimento culturale e confronto sui principali temi dell’attualità politica.
Il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio, alle 21.30, a Vieste, in piazza Marina Piccola, nell’ambito della XXV edizione del festival “Il Libro Possibile”.
Il giorno successivo, domenica 26 luglio alle 20, Conte sarà a San Giovanni Rotondo, in piazza dei Martiri, dove parteciperà alla rassegna “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”.
La tappa conclusiva del tour si terrà lunedì 27 luglio alle 20.30 a Bisceglie, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, in via Porto 35.
Oltre alla presentazione del volume, gli incontri rappresenteranno anche un’occasione per discutere dei principali temi dell’attualità politica e delle prospettive future del Movimento 5 Stelle.
Il calendario degli eventi è stato reso noto dal Movimento 5 Stelle Puglia.
Lo riporta giornaledipuglia.com.