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Home // Gargano // Giuseppe Conte presenta ‘Una nuova primavera’: appuntamento a Vieste, San Giovanni Rotondo e Bisceglie

CONTE LIBRO Giuseppe Conte presenta ‘Una nuova primavera’: appuntamento a Vieste, San Giovanni Rotondo e Bisceglie

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia dal 25 al 27 luglio per un tour dedicato alla presentazione del suo libro

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte presenta 'Una nuova primavera': appuntamento a Vieste, San Giovanni Rotondo e Bisceglie - Fonte Immagine: agi.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia dal 25 al 27 luglio per un tour dedicato alla presentazione del suo libro “Una nuova primavera”, con tre incontri che uniranno approfondimento culturale e confronto sui principali temi dell’attualità politica.

Il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio, alle 21.30, a Vieste, in piazza Marina Piccola, nell’ambito della XXV edizione del festival “Il Libro Possibile”.

Il giorno successivo, domenica 26 luglio alle 20, Conte sarà a San Giovanni Rotondo, in piazza dei Martiri, dove parteciperà alla rassegna “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”.

La tappa conclusiva del tour si terrà lunedì 27 luglio alle 20.30 a Bisceglie, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, in via Porto 35.

Oltre alla presentazione del volume, gli incontri rappresenteranno anche un’occasione per discutere dei principali temi dell’attualità politica e delle prospettive future del Movimento 5 Stelle.

Il calendario degli eventi è stato reso noto dal Movimento 5 Stelle Puglia.

Lo riporta giornaledipuglia.com.

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