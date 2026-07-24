Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ex allenatore del Manchester City ha deciso di declinare la proposta avanzata dal direttore tecnico del Club Italia Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo, comunicando la propria scelta dopo una riflessione durata alcune ore.

La decisione è arrivata nella notte, quando il tecnico catalano ha informato Maldini della volontà di non accettare l’incarico alla guida degli Azzurri.

“Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”, sarebbe stato il messaggio con cui Guardiola ha spiegato il proprio rifiuto.

Una scelta che, secondo quanto emerso, era maturata già nei mesi scorsi, quando l’allenatore aveva deciso di chiudere il lungo ciclo al Manchester City dopo dieci stagioni alla guida del club inglese.

Alla base del no ci sarebbero diverse motivazioni. Una riguarda il modo di interpretare il ruolo: Guardiola si considera un tecnico profondamente coinvolto nel lavoro quotidiano e poco incline a delegare completamente la gestione sportiva.

Durante il confronto con i vertici federali avrebbe ribadito la propria filosofia: “Se lo faccio, lo faccio al 100%”, evidenziando la difficoltà di conciliare il suo metodo di lavoro con un incarico da commissario tecnico, necessariamente caratterizzato da periodi più lunghi tra un raduno e l’altro.

Un altro elemento sarebbe legato al rapporto personale con l’Italia e con Maldini. Guardiola nutre grande rispetto per il calcio italiano e per il dirigente azzurro, al quale aveva dedicato anche la vittoria della sua prima Champions League da allenatore.

Maldini aveva proposto al tecnico un progetto di lungo periodo, con un orizzonte di otto-dieci anni, ma Guardiola avrebbe preferito prendersi un periodo di pausa prima di tornare nuovamente a lavorare sul campo.

Con il rifiuto dell’allenatore spagnolo, la FIGC e il presidente Giovanni Malagò dovranno ora concentrarsi sulle alternative per la panchina della Nazionale.

Tra i nomi valutati dai vertici federali ci sarebbe quello di Andrea Pirlo, considerato un profilo capace di portare idee innovative e avviare un nuovo percorso tecnico per l’Italia.

Lo riporta calciomercato.com.