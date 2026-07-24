FOGGIA – Dare priorità allo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide prima di indire nuovi concorsi. È la richiesta avanzata dal neocostituito Gruppo Idonei Concorsi del Comune di Foggia, che ha formalmente invitato Palazzo di Città a valorizzare il patrimonio rappresentato dagli idonei delle selezioni pubbliche già concluse, ritenendolo uno strumento capace di coniugare efficienza amministrativa, rapidità nelle assunzioni e contenimento della spesa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso promosso dal Coordinamento nazionale del Gruppo Idonei Concorsi, realtà che dichiara di rappresentare circa ventimila candidati risultati idonei nelle procedure selettive pubbliche svolte negli ultimi anni. L’obiettivo è sensibilizzare le amministrazioni affinché facciano ricorso, ove possibile, alle graduatorie ancora vigenti prima di bandire nuove selezioni.

Secondo il documento inviato al Comune di Foggia, gli idonei rappresentano personale già valutato attraverso procedure pubbliche improntate ai principi di trasparenza e meritocrazia. Professionisti che hanno superato prove concorsuali e che, proprio per questo, potrebbero essere impiegati in tempi rapidi per coprire le carenze di organico senza affrontare i costi e i tempi necessari all’organizzazione di nuovi concorsi.

La richiesta poggia su un articolato richiamo normativo. In primo luogo viene citato l’articolo 97 della Costituzione, che disciplina il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e individua nel concorso pubblico il principale strumento di accesso agli impieghi. A questo si aggiungono la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che pone al centro economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa, e il decreto legislativo 165 del 2001, riferimento fondamentale per il pubblico impiego.

Particolare rilievo viene attribuito anche alla legge regionale pugliese n. 24 del 2023, che incentiva l’utilizzo delle graduatorie concorsuali da parte degli enti pubblici attraverso accordi e convenzioni, favorendo forme di collaborazione tra amministrazioni per ottimizzare le risorse disponibili.

Il Gruppo richiama inoltre il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale lo scorrimento delle graduatorie costituisce, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, uno strumento privilegiato per assicurare continuità all’azione amministrativa, ridurre i tempi di reclutamento e limitare gli oneri economici derivanti dall’avvio di nuove procedure concorsuali.

Nel merito, le richieste rivolte al Comune sono due. La prima riguarda la programmazione del fabbisogno di personale, chiedendo che le future assunzioni privilegino le graduatorie ancora efficaci, sia interne all’ente sia utilizzabili attraverso accordi con altre amministrazioni. La seconda punta invece a favorire la condivisione delle stesse graduatorie con altri enti pubblici interessati, ampliando così le opportunità occupazionali per gli idonei e consentendo una gestione più efficiente delle risorse umane già selezionate.

Secondo i promotori dell’iniziativa, una scelta di questo tipo consentirebbe non solo di coprire più rapidamente i posti vacanti, ma anche di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, evitando il rischio che graduatorie frutto di procedure selettive lunghe e onerose decadano senza essere pienamente utilizzate.

L’istanza si conclude con la richiesta di aprire un confronto istituzionale con l’Amministrazione comunale per individuare soluzioni condivise e valorizzare uno strumento che, a giudizio del Gruppo Idonei Concorsi, rappresenta una risposta concreta alle esigenze organizzative della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di legalità, meritocrazia ed economicità. Il documento porta le firme del coordinatore regionale per la Puglia, Giovanni Balducci, e della presidente del Coordinamento nazionale del Gruppo Idonei Concorsi, Luana Tassone.