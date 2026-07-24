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IMPRESE FOGGIA “II trimestre 2026: cresce il tessuto imprenditoriale della provincia di Foggia”

Tra aprile e giugno 897 nuove imprese e un saldo positivo di 347 attività. La crescita è trainata dalle società di capitale, mentre l'artigianato mantiene il segno positivo.

Nasce alla Camera di Commercio di Foggia il Tavolo permanente dei GAL

Il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Economia // Foggia //

Foggia, 24 luglio 2026 – Il sistema imprenditoriale della provincia di Foggia chiude il secondo trimestre del 2026 con un bilancio positivo, confermando la tenuta e la vitalità del tessuto economico locale.

I dati emergono dall’analisi Movimprese, realizzata da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio, che monitora trimestralmente l’andamento della natalità e mortalità imprenditoriale. Tra aprile e giugno si sono registrate 897 nuove iscrizioni e 550 cessazioni, per un saldo positivo di 347 imprese e un tasso di crescita dello 0,50%.

I dati della provincia di Foggia:

La dinamica dei settori economici

Tra i comparti economici consolidati si registrano andamenti eterogenei. Il bilancio più lusinghiero spetta all’agricoltura, che svetta con un saldo positivo di +39 imprese (spinto da ben 178 nuove iscrizioni), seguita a stretto giro dalle costruzioni (+24). Un andamento favorevole caratterizza anche il terziario avanzato e i servizi: le attività finanziarie e assicurative segnano un +12, le attività professionali, scientifiche e tecniche un +9, mentre le attività immobiliari e quelle amministrative e di supporto crescono di +4 unità ciascuna.

Di segno opposto, invece, le dinamiche di altri comparti storici. La flessione più marcata colpisce il commercio, che chiude in rosso con -28 imprese (pesano in questo caso le 161 cessazioni contro le 133 nuove iscrizioni). Arretrano, seppur in misura molto più contenuta, anche il trasporto e magazzinaggio (-4), le attività manifatturiere (-3) e il comparto delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento (-3).

Forma giuridica

L’analisi per forma giuridica evidenzia come la crescita sia sostenuta in primo luogo dalle realtà societarie strutturate:

  • Società di capitale: Guidano l’espansione con un saldo di +204 imprese (278 iscrizioni e 74 cessazioni) e il tasso di crescita più elevato tra tutte le tipologie (1,13%).
  • Ditte individuali: Mantengono un andamento positivo con +139 imprese e un tasso di crescita dello 0,32%.
  • Società di persone: Registrano un lieve incremento, chiudendo con un saldo di +6 imprese (+0,13%).
  • Altre forme giuridiche: Segnano una marginale flessione, con un saldo di -2 imprese (-0,07%).

Artigianato in positivo

Il comparto artigiano chiude il trimestre in attivo, seppure con una dinamica contenuta. Le imprese artigiane foggiane registrano 110 iscrizioni e 104 cessazioni, ottenendo un saldo positivo di 6 attività e un tasso di crescita dello 0,07%.

Il quadro regionale

La provincia di Foggia contribuisce al risultato dell’intera Puglia, che nel secondo trimestre del 2026 registra un tasso di crescita dello 0,60% (leggermente inferiore allo 0,67% rilevato nello stesso periodo del 2025).

A livello regionale si contano 5.112 nuove iscrizioni e 2.872 cessazioni, per un saldo positivo di 2.240 imprese, portando lo stock complessivo a 373.826 attività registrate. Come per il dato provinciale, la crescita pugliese è sostenuta dalle società di capitale (+1,20%) e dalle ditte individuali (+0,39%). Favorevole anche l’andamento dell’artigianato regionale, che registra un saldo di +209 imprese (+0,32%).

Il contesto nazionale

Nel secondo trimestre del 2026 il sistema imprenditoriale italiano segna un saldo positivo di 32.709 imprese (83.169 iscrizioni e 50.460 cessazioni). Il tasso di crescita si attesta allo 0,56%, portando a oltre 5,8 milioni il numero complessivo delle imprese registrate in Italia.

In termini assoluti, Sud e Isole guidano l’incremento con 11.129 imprese in più, pari a circa un terzo della crescita nazionale.

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