Il Cristo del Gargano bussa alla porta del Comune: questa volta qualcuno ha finalmente aperto? Un’idea può piacere o non piacere. Può essere condivisa, modificata, ridimensionata o anche respinta.

Ma, quando riguarda il futuro di una città e di un intero territorio, dovrebbe almeno essere ascoltata.

È questo il senso della proposta del “Cristo del Gargano”, presentata al Comune di Manfredonia il 6 maggio 2026, con protocollo n. 26992, e successivamente trasmessa, il 6 giugno, anche ai Consiglieri Comunali.

Il progetto era stato già presentato pubblicamente in occasione di un convegno, al quale aveva partecipato anche il Presidente del Consiglio Comunale, e nasce con l’ambizione di immaginare un nuovo simbolo per Manfredonia e per il Gargano, capace di generare nuove opportunità culturali, turistiche ed economiche.

Per correttezza, è importante sottolineare che nei giorni scorsi si è aperto un dialogo con il Sindaco e con gli uffici tecnici comunali. Un confronto positivo, che può rappresentare l’inizio di un percorso concreto di valutazione dell’idea.

Resta tuttavia il fatto che, decorso il termine previsto dall’art. 39 dello Statuto Comunale, non è ancora pervenuta una risposta formale alla proposta.

Lo stesso articolo riconosce ai cittadini il diritto di presentare proposte su questioni di interesse generale e prevede, in assenza di una decisione entro sessanta giorni, l’iscrizione della richiesta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Per questo è stata rivolta in data 24/7/2026 prot.n. 44657 al Presidente del Consiglio Comunale la richiesta di valutare la possibilità di presentare il progetto direttamente ai Consiglieri, attraverso un’audizione o altra forma di confronto istituzionale.

Non si chiede che il progetto venga approvato automaticamente.

Si chiede semplicemente che possa essere conosciuto, discusso e valutato.

Lo stesso principio riguarda anche un’altra proposta, presentata il 17 marzo 2025, con protocollo n. 13628, relativa alla ricostruzione schematica e al ripristino virtuale delle antiche porte della cinta muraria della città di Manfredonia, che non ha ancora ricevuto un riscontro formale.

Il tema, quindi, è più ampio del singolo progetto.

Una città che vuole crescere deve avere la capacità di ascoltare le idee dei propri cittadini.

Non tutte le proposte devono necessariamente diventare opere.

Ma tutte meritano almeno una risposta.

E oggi, grazie al dialogo avviato con il Sindaco e con gli uffici tecnici, il “Cristo del Gargano” può finalmente avere l’opportunità di essere esaminato nel merito.

Perché una città può anche dire di no.

Ma prima deve avere il coraggio di ascoltare.

A cura di Michelangelo De Meo.