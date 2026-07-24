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Home // Cronaca // Incidente in un impianto rifiuti, muore operaio 18enne colpito da un muletto

INCIDENTE OPERAIO Incidente in un impianto rifiuti, muore operaio 18enne colpito da un muletto

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto condotto da un collega mentre si trovava all’interno della struttura

Intervento 118

Incidente in un impianto rifiuti, muore operaio 18enne colpito da un muletto - Fonte Immagine non riferita al testo: ilrestodelcarlino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia all’alba in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti in località S’Infurcau, nel territorio di Oniferi, in provincia di Nuoro, dove un giovane operaio di 18 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro.

La vittima è Fabrizio Pittalis, originario di Orotelli, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto condotto da un collega mentre si trovava all’interno della struttura.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento e gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire le cause dell’incidente. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per il giovane operaio non c’era ormai più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro, che hanno avviato le verifiche previste per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Lo riporta rainews.it.

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