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MANFREDONIA PESCATORE La cartolina del giorno: la Statua del Pescatore (1935)

Attorno a quella scultura in bronzo si animava il cuore pulsante della comunità

La cartolina del giorno: la Statua del Pescatore (1935)

La cartolina del giorno: la Statua del Pescatore (1935)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Una cartolina del 1935 ci restituisce uno degli scorci più rappresentativi della Manfredonia di un tempo: la Statua del Pescatore in Piazza Marconi, simbolo della vocazione marinara della città e punto di riferimento della vita quotidiana.

Attorno a quella scultura in bronzo si animava il cuore pulsante della comunità. Di fronte sorgeva una piccola biglietteria della ferrovia, mentre il treno arrivava quasi all’ingresso di Corso Manfredi, rendendo la piazza il principale luogo di incontro per residenti e visitatori.

Nei fine settimana, soprattutto il sabato e la domenica, arrivavano in città i cosiddetti “Ziazie”, provenienti in particolare dal Barese. Si ritrovavano sulle poche panchine della piazza per consumare il pranzo al sacco, trascorrere qualche ora in compagnia e vivere una domenica diversa, in un’atmosfera semplice ma ricca di convivialità.

Con il passare degli anni, il volto della piazza si è trasformato, ma restano vivi i ricordi di luoghi simbolici come il piccolo Albergo Perla, alle spalle della statua, e l’Albergo San Michele, situato in una vicina traversa.

«Tante volte, d’estate, ci sedevamo lì a osservare i turisti che arrivavano. Erano numerosi: non solo manfredoniani, ma persone provenienti da tutta Italia e anche dall’estero», ricorda Claudio Castriotta, autore della testimonianza che accompagna questa cartolina storica.

L’immagine non è soltanto un documento d’epoca, ma una finestra aperta sulla memoria collettiva di Manfredonia: una città che trovava nella sua piazza principale, nella ferrovia e nella Statua del Pescatore il centro della propria identità sociale, culturale e marinara.

Testo rielaborato dalla testimonianza di Claudio Castriotta.

1 commento su "La cartolina del giorno: la Statua del Pescatore (1935)"

  1. La ferrovia arrivava all’ingresso di corso Manfredi, che meraviglia, l’automobile usata solo per accompagnare le persone anziane a prendere il treno.

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