"La dea bendata bacia Manfredonia! Vinti 500mila euro con un gratta e vinci da 5 euro"

La fortuna ha fatto tappa in via Gargano a Manfredonia, presso la Tabaccheria Trotta di Giuseppe Trotta, dove un fortunato vincitore ha centrato una straordinaria vincita da 500mila euro acquistando un Gratta e Vinci del valore di appena 5 euro.

Una vincita davvero da sogno, che ha lasciato sicuramente grande sorpresa e felicità, sia al fortunato giocatore sia alla ricevitoria che ha venduto il biglietto vincente. Ora, come sempre in questi casi, resta il mistero sull’identità del vincitore. Una cosa però ci sentiamo di dirla: speriamo davvero che abbia vinto chi ne aveva più bisogno.

“Complimenti alla Tabaccheria Trotta e al fortunato vincitore!”, come riporta Radio Manfredonia Centro.