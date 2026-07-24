FOGGIA, 24 luglio 2026. Futuro Nazionale, la formazione politica guidata dal Generale ed Europarlamentare Roberto Vannacci, nei prossimi fine settimana tornerà anche a Foggia tra la gente per sostenere una campagna per la sicurezza, e in particolare per ridefinire i limiti della legittima difesa. I deputati di FN, dietro indicazione del Generale Vannacci e del Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni, avevano presentato un emendamento nell’ultimo Decreto Sicurezza che prevedeva il superamento della proporzionalità nella legittima difesa e la soppressione del diritto ai risarcimenti per i familiari dei delinquenti che costringono le persone perbene a difendersi. Ma l’emendamento, firmato dall’on. Ziello, ha avuto parere contrario da parte del Governo già in Commissione Affari Costituzionali per il tramite del Sottosegretario della Lega Molteni; il Governo in aula ponendo la questione di Fiducia ha fatto saltare tutti gli emendamenti presentati; sono rimasti gli ordini del giorno sullo stesso tema, ma sempre lo stesso Sottosegretario ha confermato il parere contrario del Governo, e la maggioranza ha affossato l’atto parlamentare presentato.

“Ma questa battaglia è solo all’inizio: se la maggioranza avesse approvato le proposte di Futuro Nazionale, il gioielliere Mario Roggero non solo non sarebbe finito in carcere, ma non avrebbe nemmeno dovuto pagare i risarcimenti. Distribuiremo cinquemila volantini sabato e domenica per le strade cittadine, per spiegare anche ai nostri concittadini che siamo dalla parte delle persone perbene, e mai dei criminali e dei loro familiari, e per lanciare la campagna “La difesa è sempre legittima”, in assoluta continuità con il nostro impegno per la sicurezza” l’annuncio di Massimo Russo, referente del Comitato Costituente 53 di Futuro Nazionale.