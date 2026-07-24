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Home // Cronaca // L’Aquila, allieva della Guardia di Finanza precipita dal terzo piano: morta una 22enne

TRAGEDIA L'AQUILA L’Aquila, allieva della Guardia di Finanza precipita dal terzo piano: morta una 22enne

La giovane aveva da poco preso parte alla tradizionale cerimonia di consegna delle "fiamme", momento simbolico che segna l'ingresso ufficiale degli allievi nel percorso formativo del Corpo.

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

L’Aquila – È morta la giovane allieva della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal terzo piano di una palazzina della caserma di Coppito. La vittima aveva 22 anni ed era iscritta al primo anno del corso per marescialli.

La caduta è avvenuta nella serata di giovedì all’interno della struttura. Soccorsa immediatamente, la giovane è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduta nelle ore successive.

Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne sarebbe precipitata dalla finestra della camera che occupava al terzo piano dell’edificio. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

La giovane aveva da poco preso parte alla tradizionale cerimonia di consegna delle “fiamme”, momento simbolico che segna l’ingresso ufficiale degli allievi nel percorso formativo del Corpo.

La Procura e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per chiarire le circostanze della tragedia. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli dalle indagini. Lo riporta leggo.it

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