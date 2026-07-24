Lavoro in Puglia, oltre 600 opportunità da ARPAL: edilizia e servizi trainano le nuove assunzioni - Fonte Immagine non riferita al testo: ansa.it

Sono più di 600 le offerte di lavoro raccolte nel nuovo numero di “WorkUP”, il report bisettimanale di ARPAL Puglia dedicato alle opportunità occupazionali nelle province di Bari, Foggia e BAT. A guidare la domanda di personale è il settore dell’edilizia, seguito dai comparti dei servizi, del commercio e del turismo.

Secondo la rilevazione aggiornata, il settore Costruzioni, Impianti e Immobiliare registra 195 posizioni aperte, con una crescita significativa rispetto alla precedente analisi. In forte aumento anche Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio, che raggiunge quota 164 opportunità lavorative, confermando il dinamismo delle attività economiche locali.

Rilevanti anche le richieste provenienti dal comparto dei servizi alla persona, con 84 posti disponibili, dal settore turistico-culturale con 54 offerte e da quello ludico-ricreativo, con 50 posizioni aperte.

Tutte le offerte pubblicate su WorkUP rispettano le nuove disposizioni sulla trasparenza retributiva e sulla parità salariale, introdotte dal decreto legislativo n.96 del 7 maggio 2026. Gli annunci riportano infatti la retribuzione prevista o la relativa fascia economica e utilizzano un linguaggio orientato a evitare discriminazioni di genere.

All’interno del report trovano spazio anche le opportunità legate al progetto #mareAsinistra, la strategia della Regione Puglia dedicata all’attrazione, valorizzazione e rientro dei talenti sul territorio.

Nella sezione dedicata al collocamento mirato per persone con disabilità sono presenti diverse opportunità, tra cui:

due posti per “Operatori” presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e quattro posti per “Operatori per i servizi generali” presso il Ministero della Cultura.

Per quanto riguarda i concorsi e le selezioni, sono disponibili anche:

un posto da Operatore servizi vari presso il Comune di Gravina in Puglia e due posti da Operatore tecnico – Autista presso le sedi aziendali dell’Asl Bat, attraverso procedure previste dall’articolo 16 della legge 56/87.

Tra gli appuntamenti in programma spicca inoltre il Recruiting day organizzato da ARPAL Puglia per la nuova apertura di un ristorante McDonald’s a Noicattaro. L’iniziativa, prevista per giovedì 6 agosto 2026 dalle 9.30 alle 12.30 presso il Centro per l’impiego di Bari, punta alla selezione di 20 addetti alla ristorazione fast food.

Il report dedica inoltre uno spazio alla mobilità professionale in Europa, con 131 posizioni aperte selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, la rete europea dei servizi per l’impiego.

Tutte le informazioni sui requisiti, sulle modalità di candidatura e sugli avvisi pubblicati sono disponibili all’interno di WorkUP e sulla piattaforma Lavoro per te Puglia, accessibile anche tramite applicazione per dispositivi mobili.

I Centri per l’impiego ARPAL Puglia continuano inoltre a offrire supporto a cittadini e imprese attraverso i team IDO, impegnati nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.