La IV Commissione del Consiglio regionale della Puglia ha approvato il disegno di legge sulle locazioni turistiche, un provvedimento che punta a fornire ai Comuni a vocazione turistica nuovi strumenti per gestire l’aumento dei flussi, tutelando allo stesso tempo residenti, identità locali e qualità della vita dei territori.

Il testo riguarda le “Disposizioni in materia di locazioni turistiche” e introduce modifiche alla normativa regionale dedicata alla comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture ricettive, oltre alla raccolta dei dati sul movimento turistico.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, che ha sottolineato l’importanza del passaggio compiuto in Commissione.

“Il via libera della IV Commissione consiliare rappresenta un passaggio importante verso l’approvazione di una legge che mette nelle mani dei Comuni turistici uno strumento concreto per governare le trasformazioni legate alla crescita dei flussi turistici, coniugando sviluppo economico, coesione sociale e tutela dell’identità dei territori”, ha dichiarato Decaro.

Il presidente regionale ha ringraziato il presidente della Commissione e i consiglieri per il lavoro svolto, evidenziando il ruolo del confronto con amministratori locali e operatori del settore durante il ciclo di audizioni che ha accompagnato l’esame del provvedimento.

Secondo Decaro, il dialogo avviato ha permesso di raccogliere esigenze e proposte utili a trovare un equilibrio tra le opportunità economiche generate dal turismo e le necessità delle comunità che abitano quotidianamente i territori pugliesi.

“Con il voto di oggi possiamo proseguire il percorso verso l’Aula con uno strumento normativo efficace, che riconosce ai Comuni a vocazione turistica la possibilità di intervenire secondo le caratteristiche e le necessità dei propri territori”, ha aggiunto il presidente della Regione.

L’obiettivo della legge è quello di accompagnare la crescita del settore turistico senza compromettere la residenzialità e il patrimonio storico e culturale dei centri pugliesi.

“Vogliamo preservare la residenzialità, il valore storico e culturale dei nostri centri e quell’equilibrio tra comunità e visitatori che rappresenta uno dei punti di forza dell’attrattività della Puglia”, ha spiegato Decaro.

Il presidente regionale ha infine ribadito la necessità di una strategia capace di distribuire meglio i benefici del turismo anche nelle aree interne.

“Sostenere il turismo significa anche saperne accompagnare e governare la crescita, affinché continui a produrre sviluppo e opportunità senza compromettere l’identità e la vivibilità dei luoghi. Per questo stiamo lavorando ad una strategia sulle aree interne che favorisca una più equa distribuzione delle attività turistiche che possono generare un riequilibrio sociale ed economico su tutto il territorio pugliese”, ha concluso Decaro.

Lo riporta retegargano.it.