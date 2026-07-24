Il Potenza continua la preparazione in vista della nuova stagione nel ritiro di Latronico e accoglie uno dei principali innesti del mercato estivo, Luca Russo, difensore classe 1996 arrivato dopo una lunga esperienza con l’Audace Cerignola. Il club lucano, che ha puntato anche su giovani come Verza, Bando e Manfredonia, riparte con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto nella scorsa annata.

Nelle sue prime dichiarazioni da calciatore rossoblù, Russo ha espresso entusiasmo per la nuova avventura e riconoscenza nei confronti del club gialloblù: «Ho trovato un gruppo forte e sono molto felice di essere qui. Arrivo dopo nove anni trascorsi a Cerignola, un’esperienza per la quale sarò sempre grato: è stato un periodo lungo e molto importante della mia carriera. Adesso sono pronto a dare tutto, come ho sempre fatto».

Il difensore guarda con fiducia alla stagione che attende il Potenza, reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C e dal raggiungimento del secondo turno nazionale dei playoff. «La squadra ha già dimostrato il proprio valore nella scorsa stagione e cercheremo di proseguire su questa strada. Conosco il mister da diversi anni e ci siamo sentiti anche quando ero a Cerignola», ha spiegato.

Russo ha poi rivolto un pensiero al nuovo tecnico Ivan Tisci, con il quale si è ritrovato dopo l’esperienza condivisa in passato: «Lui è un allenatore molto preparato e tra noi si è creata subito una grande intesa. Quando si è presentata la possibilità di raggiungerlo qui, ho accettato con grande entusiasmo e sono davvero felice di averlo ritrovato».

Lo riporta lacasadic.com.