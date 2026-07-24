Oggi ho consegnato a Gianni, il volontario che da anni si prende cura dell’Isola che non c’è, ben 25 pagine di commenti: sono tutti i messaggi di affetto, stima e gratitudine lasciati sotto il video che racconta il suo impegno. Insieme a quelle pagine ho voluto consegnargli anche una medaglia.

Un piccolo gesto simbolico, ma carico di significato. Un riconoscimento non solo per Gianni, ma per tutti quei volontari che, ogni giorno, dedicano tempo, energie e passione alla tutela del nostro territorio, spesso lontano dai riflettori.

Il sorriso e l’emozione di Gianni raccontano meglio di qualsiasi parola quanto possa valere un semplice “grazie” quando arriva da un’intera comunità.

E allora continuiamo a dirglielo.

Lasciate un messaggio nei commenti per Gianni e per tutti i volontari che, con il loro impegno, rendono Manfredonia un posto migliore.

A cura di Valerio Palumbo.