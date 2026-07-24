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MANFREDONIA GIOVANI Manfredonia. «I giovani costretti a partire, qui resta una città senza prospettive»

Tra i numerosi commenti pubblicati dai lettori, uno in particolare richiama l'attenzione sul fenomeno dell'emigrazione giovanile e sulle difficoltà che molti ragazzi incontrano nel costruire il proprio futuro a Manfredonia.

CORSO MANFREDI, PH ANTONIO TROIANO

CORSO MANFREDI, PH ANTONIO TROIANO - IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RELATIVA AL TESTO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Focus e Inchieste // Inchieste Manfredonia //

MANFREDONIA – Continua a suscitare riflessioni e prese di posizione l’articolo dedicato all’intervento dell’ex sindaco Angelo Riccardi, che si interrogava sul senso di comunità e sulla partecipazione dei manfredoniani alla vita cittadina.

Tra i numerosi commenti pubblicati dai lettori, uno in particolare richiama l’attenzione sul fenomeno dell’emigrazione giovanile e sulle difficoltà che molti ragazzi incontrano nel costruire il proprio futuro a Manfredonia.

Secondo l’autore del commento, negli ultimi decenni «decine di migliaia di giovani sipontini» avrebbero lasciato la città per motivi di lavoro, scegliendo di cercare altrove opportunità professionali e personali. Una decisione descritta come coraggiosa ma spesso accompagnata da sacrifici, maturata – sostiene il lettore – in un contesto nel quale il merito sarebbe stato troppo spesso sacrificato a favore di logiche clientelari.

Nel commento emerge una visione fortemente critica della realtà cittadina. L’autore ritiene che a restare siano soprattutto coloro che possono contare su solide condizioni economiche familiari, attività già avviate o reti di conoscenze influenti, mentre molti altri sarebbero costretti a emigrare per inseguire prospettive di crescita professionale.

La riflessione si estende anche al modello economico della città, definita «rassegnata e senza futuro». L’autore del post sostiene che l’economia locale si regga prevalentemente su pensioni, redditi fissi e sussidi, denunciando inoltre una diffusa evasione fiscale e interrogandosi sul contrasto tra il costo elevato degli immobili e la presenza di auto di lusso e altri segnali di benessere economico.

Si tratta di considerazioni che riflettono il punto di vista personale del lettore e che testimoniano un malessere percepito da una parte della comunità. Il tema dello spopolamento giovanile, della fuga dei talenti e delle opportunità occupazionali resta, tuttavia, uno degli argomenti più ricorrenti nel dibattito pubblico cittadino.

 

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