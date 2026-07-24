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LIBERO PRENCIPE Manfredonia, il ricordo di Libero Prencipe: la famiglia ringrazia chi è stato vicino nel dolore

"La famiglia racconta di aver ricevuto un'ondata di affetto che ha rappresentato un sostegno prezioso durante il lutto"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – A distanza di giorni dalla scomparsa di Libero Prencipe, la famiglia ha voluto affidare a una commossa lettera il proprio ringraziamento a tutte le persone che, con affetto, vicinanza e solidarietà, hanno accompagnato uno dei momenti più difficili della loro vita.

«Te ne sei andato in un giorno d’estate, senza un ciao, un ci vediamo dopo, senza avvisare», si legge nelle prime righe del messaggio, che descrive il dolore improvviso per una perdita definita «crudele e ingiusta», ma anche la certezza che Libero sia stato profondamente amato.

La famiglia racconta di aver ricevuto un’ondata di affetto che ha rappresentato un sostegno prezioso durante il lutto, esprimendo «gratitudine e commozione profonda» verso quanti hanno condiviso questo difficile tratto di strada.

Un ringraziamento particolare è rivolto al maresciallo dei Carabinieri Nicola Del Russo, della locale stazione, ricordato per la sensibilità, la disponibilità e l’umanità dimostrate sin dai primi momenti della tragedia, quando – scrivono i familiari – «si è spogliato della divisa» per essere vicino alla famiglia come un amico.

Parole di riconoscenza anche per l’agenzia Onoranze Funebri Jonathan Gagliardi, elogiata non solo per la professionalità del servizio, ma soprattutto per il garbo, il rispetto e la vicinanza dimostrati, capaci di andare oltre il semplice rapporto professionale.

La famiglia ha inoltre voluto ricordare il personale che opera quotidianamente nel cimitero cittadino, con una menzione speciale per Antonio Renzullo, detto “Tonino”, definito «un punto fermo», una presenza costante che ha saputo offrire conforto e protezione in un momento tanto delicato.

Nel messaggio trovano spazio anche parole di affetto per tutti coloro che hanno accolto e sostenuto Libero durante gli ultimi giorni della sua vita. Un pensiero speciale è rivolto a Siponta, al marito Tonino e ai figli Luigi e Michele, destinatari di un sentito ringraziamento per l’amore e la vicinanza dimostrati.

La lettera si chiude con un messaggio che racchiude il senso più profondo del ricordo: Libero Prencipe continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato, mentre l’affetto ricevuto dalla comunità resterà una testimonianza concreta della stima e del bene che lo circondavano.

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