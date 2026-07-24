MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia corre ai ripari contro gli effetti delle alte temperature sugli animali d’affezione. Il sindaco Domenico La Marca ha firmato un’ordinanza, valida fino al 30 settembre, che introduce una serie di misure finalizzate a tutelare cani e altri animali domestici durante i periodi di caldo intenso.

Il provvedimento vieta di lasciare gli animali esposti al sole, privi di acqua o in luoghi sprovvisti di adeguate zone d’ombra. È inoltre espressamente vietato lasciarli all’interno di automobili in sosta, anche per brevi periodi, considerato il rapido aumento delle temperature all’interno dei veicoli.

L’ordinanza raccomanda inoltre di evitare, nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 18, corse, attività fisica intensa e passeggiate prolungate, invitando i proprietari a verificare sempre la temperatura dell’asfalto, che può raggiungere livelli tali da provocare ustioni ai cuscinetti plantari degli animali.

L’assessora al Welfare e alla Cultura Maria Teresa Valente ha sottolineato che il provvedimento nasce anche dal contributo del consigliere Giuseppe Marasco, ringraziato per la sensibilità dimostrata sul tema.

«Ho raccolto volentieri il suggerimento del consigliere Giuseppe Marasco – ha dichiarato l’assessora –. Ringrazio il sindaco Domenico La Marca per aver condiviso e adottato il provvedimento, gli uffici comunali per il lavoro svolto e tutti coloro che contribuiranno a far rispettare queste regole».

«Gli animali dipendono dalle nostre cure e dalla nostra attenzione. Proteggerli dal caldo non è solo un obbligo, ma un gesto di civiltà e rispetto per la vita», ha concluso Valente.

L’iniziativa si inserisce tra le misure di prevenzione adottate dall’amministrazione comunale per fronteggiare le ondate di calore estive e sensibilizzare i cittadini sulla tutela del benessere animale.