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RAFFAELE "LEONE" Manfredonia, primo anniversario della scomparsa di Raffaele “Leone” Muscatiello: Santa Messa in suffragio

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Domenico, in Piazza del Popolo, accanto al Palazzo Comunale di Manfredonia, sarà celebrata la Santa Messa

Manfredonia, primo anniversario della scomparsa di Raffaele "Leone" Muscatiello: Santa Messa in suffragio

Manfredonia, primo anniversario della scomparsa di Raffaele "Leone" Muscatiello: Santa Messa in suffragio

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
24 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – A un anno dalla scomparsa di Raffaele “Leone” Muscatiello, familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene si ritroveranno per ricordarlo con affetto e preghiera.

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Domenico, in Piazza del Popolo, accanto al Palazzo Comunale di Manfredonia, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio del primo anniversario della sua scomparsa.

Raffaele, nato nel luglio del 1948, è stato una figura molto conosciuta e stimata in città. Per tutti era semplicemente “il Leone”, soprannome che raccontava il suo carattere forte, generoso e determinato. Grande appassionato di sport, era un instancabile podista e ciclista amatoriale, sempre presente con entusiasmo alle iniziative sportive del territorio. La sua passione e il suo esempio hanno accompagnato tanti amici lungo le strade della corsa e del ciclismo.

Per molti anni ha lavorato con dedizione nel settore dell’industria ittica, distinguendosi per serietà, umiltà e spirito di sacrificio. Uomo semplice e disponibile, ha lasciato un ricordo indelebile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

La celebrazione di domani rappresenterà un momento di raccoglimento e di memoria per tutta la comunità, che ancora oggi conserva vivo il ricordo del suo sorriso e della sua inesauribile energia.

“Ciao Raffaele, per tutti noi sei e resterai sempre un grande Leone. Riposa in pace.”

Manfredonia, primo anniversario della scomparsa di Raffaele "Leone" Muscatiello: Santa Messa in suffragio
Manfredonia, primo anniversario della scomparsa di Raffaele “Leone” Muscatiello: Santa Messa in suffragio

 

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