Questa sera Manfredonia accoglie una delle formazioni vocali più amate della musica italiana. I Neri per Caso si esibiranno a Largo Diomede, nell’ambito del loro Tour Estivo 2026, regalando al pubblico una serata all’insegna della grande musica eseguita rigorosamente a cappella.

Il celebre gruppo salernitano, vincitore del Festival di Sanremo 1995 nella sezione Nuove Proposte con il brano Le ragazze, ha costruito negli anni una brillante carriera grazie a uno stile unico, capace di fondere pop, jazz e soul attraverso il solo utilizzo delle voci, senza l’accompagnamento di strumenti musicali.

Il concerto di Manfredonia rappresenta una delle tappe più attese del tour estivo, che sta attraversando numerose città italiane. Sul palco di Largo Diomede il pubblico potrà ascoltare alcuni dei più grandi successi del gruppo, insieme a celebri reinterpretazioni del repertorio italiano e internazionale che hanno reso i Neri per Caso un punto di riferimento della musica vocale.

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi estivi della città e promette di richiamare un pubblico numeroso, tra residenti e turisti, offrendo un’occasione di spettacolo di alto livello in una delle location più suggestive del centro storico.