MOLFETTA – Traffico bloccato sulla strada statale 16 “Adriatica” a causa di un autotreno in fiamme. Anas ha disposto la chiusura della carreggiata in direzione nord al chilometro 778,600, nel territorio di Molfetta.

Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Serra Nicola. La circolazione viene deviata sulla viabilità comunale.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione del traffico e nelle attività necessarie al ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Al momento non sono state rese note eventuali conseguenze per persone o ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato l’incendio del mezzo pesante.

Anas invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione, seguire la segnaletica presente lungo il percorso e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.