Renzo Arbore, 'nel museo a Foggia la mia storia in giro per il mondo' (foto video)

FOGGIA – «Non sarà soltanto un museo, ma uno spazio culturale che deve vivere». Con queste parole, in collegamento video da Roma, Renzo Arbore ha presentato gli spazi che a Foggia ospiteranno Casa Arbore, il museo dedicato alla sua lunga carriera artistica e televisiva.

L’artista foggiano ha spiegato che il nuovo polo culturale dovrà diventare un luogo aperto alla città e ai visitatori, capace di raccontare il suo percorso umano e professionale attraverso collezioni, oggetti, ricordi e materiali provenienti dai suoi viaggi in tutto il mondo.

«È uno spazio culturale che deve vivere, deve ospitare ripetutamente dei buoni cittadini, ma anche tutti i turisti che vorranno vedere questo strano posto, con tutte le cose, le collezioni e le testimonianze dei miei viaggi», ha dichiarato Arbore.

Tra i principali elementi del museo ci sarà anche l’intero patrimonio audiovisivo della carriera del maestro. Grazie all’autorizzazione della Rai, infatti, Casa Arbore potrà custodire e rendere fruibile il repertorio radiofonico e televisivo dell’artista.

«La Rai mi ha autorizzato a donare tutto il mio repertorio radiotelevisivo e anche parte di quello cinematografico. Si potranno rivedere programmi come L’Altra Domenica, Indietro tutta, ma anche i concerti con l’Orchestra Italiana in giro per il mondo», ha sottolineato.

Alla visita ufficiale degli spazi ha partecipato anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha definito il progetto «un bellissimo regalo che il maestro Arbore fa alla sua città e all’intera regione».

«Casa Arbore sarà un museo, ma anche uno spazio polifunzionale destinato all’arte, alla musica, allo spettacolo dal vivo. Sarà arricchito da oggetti, immagini e filmati donati dal maestro», ha spiegato Decaro.

Il presidente ha inoltre annunciato che, dopo l’allestimento degli spazi espositivi previsto nelle prossime settimane, a settembre partirà un percorso partecipato con le associazioni culturali e il Comune di Foggia per definire gestione, attività e identità del nuovo centro culturale.

«Renzo Arbore è stato da sempre un ambasciatore della Puglia. È una personalità straordinaria, un artista eclettico che oggi ci fa un dono capace di renderci orgogliosi e di offrire nuove opportunità soprattutto ai giovani», ha concluso Decaro.

Con Casa Arbore, Foggia si prepara così ad accogliere un luogo destinato non solo a custodire la memoria di uno dei suoi figli più illustri, ma anche a diventare un punto di riferimento per la vita culturale della città, tra musica, spettacolo e partecipazione. Lo riporta l’Ansa.

PH ENZO MAIZZI