RIMINI – Doveva essere una vacanza all’insegna della serenità insieme al marito e ai due figli, ma si è trasformata in una tragedia. Martina De Troia, 36 anni, originaria di Lucera, nel Foggiano, e residente a Piacenza, è morta dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco provocato da un’embolia polmonare.

La giovane donna si trovava a Rimini con la sua famiglia per trascorrere alcuni giorni di relax. Era la prima vacanza con la seconda figlia, nata lo scorso febbraio, un momento atteso da tempo che si è concluso nel peggiore dei modi.

Secondo quanto ricostruito, nei giorni scorsi Martina aveva iniziato ad accusare gravi difficoltà respiratorie. La situazione è rapidamente precipitata e sono stati allertati i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e i tentativi di salvarle la vita, ogni sforzo si è rivelato inutile.

La 36enne è deceduta a seguito di un arresto cardiaco causato da un’embolia polmonare, lasciando nel dolore il marito, i due figli e i familiari.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Lucera, dove Martina era molto conosciuta.

Un dramma improvviso che ha spezzato una giovane vita e trasformato una vacanza in famiglia in un dolore destinato a lasciare un segno profondo. Lo riporta chiamamicittà.it