BARI – Le nuove norme europee sui diritti dei passeggeri aerei continuano ad alimentare il dibattito. Al centro della polemica c’è l’obbligo di maggiore trasparenza sui prezzi dei biglietti, una misura che, secondo Ryanair, potrebbe tradursi in un aumento delle tariffe pubblicizzate anziché in un vantaggio per i consumatori.

A lanciare l’allarme è l’amministratore delegato della compagnia irlandese, Michael O’Leary, che critica le modifiche approvate dal Parlamento europeo sostenendo che rischiano di penalizzare le compagnie low cost.

Cosa cambia con le nuove norme Ue

All’inizio di luglio il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di misure per rafforzare i diritti dei passeggeri.

Tra le principali novità è previsto che ogni viaggiatore possa portare gratuitamente a bordo un oggetto personale, come una borsa o un piccolo zaino. Inoltre, compagnie aeree, portali di prenotazione e intermediari dovranno indicare fin dall’inizio il prezzo del biglietto comprensivo dell’eventuale bagaglio a mano incluso nell’offerta, così da consentire un confronto più trasparente tra le diverse tariffe.

Resterà comunque possibile acquistare biglietti a prezzo ridotto scegliendo di viaggiare senza il secondo bagaglio a mano.

O’Leary: «Le offerte da 20 euro spariranno»

Intervistato da The Travel Expert, Michael O’Leary ha definito “fuorviante” l’interpretazione delle nuove regole, sostenendo che il mercato stia leggendo la riforma come un obbligo a includere nel prezzo pubblicizzato anche il secondo bagaglio a mano.

Secondo il manager, ciò comporterebbe un inevitabile aumento del prezzo di partenza dei voli.

«Da un giorno all’altro farete apparire le compagnie aeree europee ancora meno competitive di quanto non lo siano oggi», ha dichiarato.

Per spiegare il proprio punto di vista, O’Leary ha citato il caso di Ryanair: oggi la compagnia può promuovere voli a partire da circa 20 euro, mentre chi desidera aggiungere un secondo bagaglio a mano paga un supplemento che può arrivare a circa 70 euro.

Con le nuove regole, sostiene il CEO, il prezzo iniziale mostrato ai clienti potrebbe salire fino a circa 90 euro, includendo già il costo del bagaglio. Solo in un secondo momento verrebbe evidenziata l’eventuale riduzione di prezzo per chi sceglie di viaggiare senza il secondo collo.

Il nodo dello spazio in cabina

O’Leary richiama anche un altro aspetto pratico: la capacità degli aeromobili.

Secondo il numero uno di Ryanair, nessuna compagnia europea dispone dello spazio necessario per consentire a tutti i passeggeri di portare due bagagli in cabina. Nel caso della compagnia irlandese, ha spiegato, meno della metà dei viaggiatori può usufruire del secondo bagaglio a mano, opzione oggi legata all’acquisto dell’imbarco prioritario, disponibile per circa il 45% dei posti su ogni volo.

Le dichiarazioni del CEO arrivano mentre il percorso legislativo europeo non è ancora concluso. Le nuove disposizioni dovranno infatti completare l’iter di approvazione prima di entrare definitivamente in vigore.

Fonte: dichiarazioni di Michael O’Leary rilasciate a The Travel Expert; norme sui diritti dei passeggeri approvate dal Parlamento europeo.