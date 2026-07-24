MANFREDONIA – Tutto pronto per la 19ª edizione della Sagra del Nodino e della Bruschetta, appuntamento ormai tradizionale dell’estate sipontina che domenica 26 luglio animerà la frazione di San Salvatore. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il Comune di Manfredonia ha disposto una serie di modifiche alla viabilità, prevedendo la chiusura totale al traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata in Piazza delle Orchidee del Gargano, dalle 16 alle 23.

L’ordinanza nasce dalla richiesta presentata dall’associazione Vento Nuovo APS, organizzatrice dell’evento attraverso il presidente Pasquale Falcone. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza, tutelando partecipanti, residenti e utenti della strada.

La decisione si inserisce nell’ambito delle competenze attribuite alla Polizia Locale e agli uffici comunali in materia di sicurezza urbana e circolazione stradale. La sospensione della viabilità interesserà l’intera area destinata alla festa, che ogni anno richiama numerosi visitatori grazie a un programma dedicato alle eccellenze gastronomiche locali.

L’ordinanza precisa che il provvedimento riguarda esclusivamente gli aspetti legati alla viabilità e non costituisce autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli o delle altre iniziative inserite nel programma della manifestazione. Per tali attività gli organizzatori dovranno ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Tra gli adempimenti richiesti figura la preventiva autorizzazione del SUAP per eventuali spettacoli musicali o iniziative di intrattenimento, comprensiva della documentazione relativa all’impatto acustico e al numero previsto dei partecipanti. Inoltre sarà necessario garantire il presidio dell’area mediante personale dell’associazione organizzatrice con il supporto di volontari e operatori della Protezione civile.

Grande attenzione viene riservata anche agli aspetti della sicurezza pubblica. L’associazione dovrà infatti presentare il previsto preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell’articolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e predisporre tutte le misure di Safety & Security, in conformità alle direttive del Ministero dell’Interno e alle più recenti disposizioni nazionali in materia di gestione degli eventi pubblici.

Al termine della manifestazione gli organizzatori saranno inoltre tenuti al completo ripristino dello stato dei luoghi qualora l’area dovesse subire alterazioni durante lo svolgimento della sagra. L’amministrazione comunale precisa inoltre che eventuali danni a persone o cose resteranno a carico dell’organizzazione dell’evento.

L’ordinanza è stata trasmessa, oltre che alla Polizia Locale, anche alle principali forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco, al servizio di emergenza sanitaria 118, all’ospedale “San Camillo de Lellis” e alle aziende di trasporto pubblico interessate, affinché possano adottare le eventuali misure di competenza durante la giornata della manifestazione.

A cura di Michele Solatia.