San Severo è sporca, e lo vedono tutti. Cumuli di rifiuti agli angoli delle strade, marciapiedi trascurati, segnalazioni che arrivano ogni giorno da ogni quartiere. I cittadini sono stanchi, e hanno ragione. Per questo la Lega di San Severo, con il segretario cittadino Matteo Pazienza, rende nota l’avvenuta presentazione di un esposto formale e di una richiesta di accesso agli atti, per verificare se i controlli previsti sul servizio di igiene urbana siano stati davvero effettuati.

“La città è in condizioni che non si possono più tollerare – dichiara Pazienza –. In ogni quartiere ci sono accumuli di rifiuti e una sporcizia diffusa che tolgono decoro e dignità a San Severo. Vogliamo capire due cose: perché il nuovo servizio non sta dando i risultati promessi, e soprattutto se chi ha il compito di controllarlo lo sta facendo fino in fondo”.

La richiesta punta ad accertare, sulla base degli atti, se il DEC – il direttore dell’esecuzione del contratto – abbia svolto le verifiche previste dal capitolato, se siano state rilevate inadempienze da parte dell’azienda incaricata e se, in presenza di disservizi, siano state applicate le contestazioni o le penali previste.

“Non ci limitiamo ai post sui social o alle polemiche di giornata – prosegue Pazienza –. Abbiamo deciso di agire con strumenti concreti: un esposto e la richiesta di tutta la documentazione, per fare piena luce su una situazione che preoccupa l’intera comunità”. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, inoltre, il servizio sarebbe stato interessato da criticità organizzative, legate al personale e ai mezzi impiegati, che avrebbero inciso sul suo regolare svolgimento. Se confermate, sono circostanze che meritano una verifica puntuale da parte degli organismi competenti.

“I cittadini hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e cosa si intende fare per riportare in fretta la città a condizioni decorose. San Severo merita strade pulite, servizi che funzionano e una gestione trasparente dei soldi pubblici. Chi amministra ha il dovere di rispondere e di assumersi le proprie responsabilità”.

Lo stato di degrado che oggi è sotto gli occhi di tutti conferma che le preoccupazioni espresse dalla Lega nei mesi scorsi non erano affatto infondate.

“Lo abbiamo detto anche quando sedevamo in maggioranza: sui limiti e sulle criticità del servizio di igiene urbana non abbiamo mai fatto finta di niente. Lo abbiamo denunciato assumendoci responsabilità politiche non sempre comode, ma necessarie. Proprio per questo oggi chiediamo che si faccia chiarezza sulle scelte compiute e sulle conseguenze che continuano a ricadere sui sanseveresi”, aggiunge Marianna Orlando, già capogruppo della Lega in consiglio comunale, oggi membro del direttivo provinciale del partito. La Lega attende ora gli esiti delle richieste già predisposte e auspica che vengano adottati in tempi rapidi tutti i provvedimenti necessari per restituire pulizia, decoro e dignità alla città.

“Continueremo a vigilare, a denunciare e a proporre soluzioni concrete, come abbiamo sempre fatto, dentro e fuori le istituzioni”, conclude Pazienza.